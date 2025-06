Cleo wsparła Dodę po wyznaniu o chorobie. Sama straciła bliską osobę

Doda niedawno podzieliła się poruszającym wyznaniem. Wyjawiła, że przez ostatnie pół roku walczyła z groźnym nowotworem skóry - czerniakiem. Gwiazda na nagraniu udostępnionym w sieci opowiedziała o swojej diagnozie i leczeniu. Artystka zwróciła się także do obserwujących z apelem o regularne badania skóry, ostrożność podczas ekspozycji na słońce oraz przestrzegła przed wizytami w solarium.

Zobacz wideo Powstaje film o chorobie Sarsy. "Są fragmenty, które boję się pokazać"[materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Cleo po usłyszeniu historii Dody zdecydowała się na osobiste wyznanie. Bliska jej osoba zmarła przez czerniaka

Pod postem Dody na Instagramie posypały się słowa wsparcia nie tylko od fanów wokalistki, ale także od innych osób z show-biznesu w tym m.in. od Moniki Goździalskiej czy Edyty Folwarskiej. Wśród komentarzy znalazł się także wpis od Cleo. Artystka, która nigdy nie ukrywała, że darzy koleżankę z branży muzycznej sporą sympatią, wyjawiła, iż temat choroby nowotworowej w przeszłości także dotknął bliską jej osobę. W swoim komentarzu Cleo nie tylko wyraziła w stosunku do Dody swoje wsparcie, ale także podzieliła się osobistym doświadczeniem. "Straciłam przez czerniaka bardzo bliską w mojej rodzinie osobę. Cieszę się, że udało ci się to pokonać" - napisała Cleo. W odpowiedzi jeden z fanów zapytał artystkę, jakie objawy daje choroba. Gwiazda zdecydowała się odpowiedzieć. "Trzeba pamiętać, że czerniak przybiera różne formy zmian na skórze. W tym przypadku to była niewielka zmiana na nodze. Jeżeli coś was niepokoi w wyglądzie waszej skóry to nie zwlekajcie! Umawiajcie się jak najszybciej do dermatologa. Nie zawsze to musi być coś groźnego, ale warto konsultować" - dodała Cleo przy okazji ponownie apelując o wykonywanie badań.

Justyna Steczkowska skomentowała doniesienia o chorobie Dody. W przeszłości jej mąż sam toczył walkę z nowotworem

Justyna Steczkowska postanowiła odnieść się do doniesień o chorobie, z którą w ostatnich miesiącach walczyła Doda. Artystka przyznała, że zazwyczaj nie interesuje się życiem prywatnym innych gwiazd, jednak informacja o zmaganiach koleżanki z branży głęboko ją poruszyła. - Życzmy zdrowia dziewczynie, bo to na pewno nie jest łatwe - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Piosenkarka ma również osobiste doświadczenia związane z nowotworem - jej mąż, Maciej Myszkowski, przeszedł przez chorobę onkologiczną. Na szczęście zakończyła się ona pomyślnie. W wywiadach Maciej wspominał, że w tym trudnym czasie mógł liczyć na wsparcie bliskich. "Otrzymałem wtedy ogromne wsparcie od rodziny, zarówno od dzieci, jak i od żony oraz wielu innych osób. Dali mi dużo energii do walki" - mówił przed laty w rozmowie z magazynem "Flesz".