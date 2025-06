Aneta Zając regularnie dzieli się w sieci zdrowymi przepisami. Gwiazda serialu "Pierwsza miłość" wyjawiła, że w jej diecie znajduje się dużo ryb i warzyw. Ostatnio podzieliła się z fanami przepisem na łososia w papilotach ze szparagami i pieczarkami z sosem z oliwy, musztardy, miodu i czosnku. Zdrowy przepis zrobił prawdziwą furorę wśród jej fanów. Wrażenie zrobiło nie tylko samo danie, ale także metamorfoza aktorki, która od jakiegoś czasu wprowadziła ogromne zmiany w swojej diecie. W najnowszym wywiadzie zdradziła, czemu zawdzięcza tak ogromną przemianę.

Aneta Zając postanowiła sięgnąć po pomoc. "Przyznałam się sama przed sobą, że nie dam rady"

Aneta Zając już jakiś czas temu zdecydowała się zawalczyć o zdrową sylwetkę i zmieniła swój sposób odżywiania. W jednym z najnowszych wywiadów wyjawiła, że korzystała z konsultacji lekarskiej. Najpierw zrobiła wszystkie potrzebne badania, a potem otrzymała dokładny plan diety.

Myślę, że się zaczęło od tego, żebym się przyznała sama przed sobą, że sama nie dam rady, że jednak jeżeli potrzebuję pomocy, to warto, żebym się po tę pomoc udała do specjalisty i tak też zrobiłam

- podkreśliła w rozmowie z ShowNews.

Aneta Zając jeden składnik całkowicie wyeliminowała z diety. "Spożywam go jedynie w postaci owoców"

Aneta Zając w rozmowie z portalem ShowNews zdradziła także, który z produktów wykluczyła ze swojej diety, co miało ogromny wpływ na jej przemianę. Podkreśliła, że przede wszystkim unika żywności, która jest przetworzona i stawia na produkty najwyższej jakości. "Zrezygnowałam całkowicie z cukru i spożywam go jedynie w postaci owoców. Ale nie tylko to musiałam zmienić. Słucham swojego organizmu" - podkreśliła. Nie da się ukryć, że metamorfoza aktorki serialu "Pierwsza miłość" zrobiła ogromne wrażenie na jej fanach, o czym najlepiej świadczą komentarze, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych. "Pani Aneta z dnia na dzień kwitnie", "Pięknie pani wygląda", "To jak pani pięknie wygląda, całkowicie odwraca uwagę od przepisu na to jedzonko" - czytamy.