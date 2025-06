27 czerwca Justyna Żyła pochwaliła się zdjęciami ze swojego ślubu. Była żona skoczka narciarskiego zachwyciła piękną stylizacją w stylu boho. Na opublikowanych kadrach widać także, że Żyła i jej ukochany nie szczędzili na ślubnych dekoracjach. Podczas pierwszego tańca na parkiecie unosił się dym, o czym więcej przeczytacie tutaj. Justyna Żyła świętowała ten wyjątkowy dzień w towarzystwie najbliższych osób. Na uroczystości nie zabrakło Adama Małysza z żoną Izabelą.

Adam i Izabela Małyszowie na ślubie Justyny Żyły. Tak się wystroili

Izabela Małysz pochwaliła się w mediach społecznościowych kadrami ze ślubu Justyny Żyły. Żona byłego skoczka narciarskiego zaprezentowała się na uroczystości w długiej sukience z kwiatowym wzorem. Dobrała do niej eleganckie sandałki. Postawiła na rozpuszczone i lekko pofalowane włosy. Adam Małysz wypadł równie stylowo. Pojawił się na ślubie w garniturze oraz szarym krawacie. Zdjęcia ich stylizacji znajdziecie w naszej galerii. Przypomnijmy, że Justyna Żyła jest kuzynką Adama Małysza. Były sportowiec wspomniał o tym w wywiadzie dla "Super Expressu". "Nie będę się wypowiadał na temat rodziny, bo Justyna jest moją kuzynką, a Piotr to także osoba mi bliska. Myślę natomiast, że sprawy rodzinne nie miały żadnego wpływu na formę Piotra" - mówił po rozstaniu Justyny i Piotra.

Justyna Żyła nie kryła szczęścia. Tak mówiła o mężu. "Jest fantastyczny pod każdym względem"

Na początku czerwca porozmawialiśmy z Justyną Żyłą. Celebrytka wspomniała o swoim ukochanym. Nie szczędziła miłych słów. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - powiedziała nam. Wyjawiła także, że nie ma zamiaru wracać do show-biznesu. "Ze względów zdrowotnych musiałam trochę odpuścić, jeżeli chodzi o pracę fizyczną. Powrotu do tego, o co pytacie, nie planuję... To największe..." - dodała była żona Piotra Żyły