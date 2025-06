27 czerwca w Wenecji odbyła się główna ceremonia zaślubin Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Wydarzenie, o którym już od kilku tygodni mówiło się w mediach, odbyło się na wyspie San Giorgio Maggiore. Panna młoda zdecydowała się tego dnia na specjalnie skrojoną dla niej suknię od słynnego włoskiego duetu Dolce&Gabbana. Projektanci stworzyli dla niej dopasowaną kreację z koronki o gorsetowym kroju zwieńczoną szeregiem drobnych guzików (więcej zobaczysz tutaj). Na ślubie Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez pojawił się tłum gwiazd. Wiadomo, jakie niespodzianki przygotowano dla gości.

Wiadomo, co Jeff Bezos i Lauren Sanchez przygotowali jako prezenty dla gości. Tego nikt się nie spodziewał

Wystawny ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez już dawno został okrzyknięty "ceremonią stulecia". Para zapewniła swoim gościom atrakcje z najwyższej półki. Podczas uroczystości Matteo Bocelli syn słynnego tenora Andrei Bocellego zaśpiewał romantyczny utwór Elvisa Presleya "Can't help falling in love". Wśród gości pojawiła się cała towarzyska śmietanka w tym takie nazwiska jak m.in. Bill Gates, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio czy siostry Kardsashian wraz ze swoją sławną mamą Kris Jenner. Para poprosiła gości, aby zamiast prezentów ślubnych przekazali datki na cele związane z Wenecją, aby wesprzeć miasto. Informacja o rezygnacji z tradycyjnych prezentów została umieszczona w zaproszeniach. Zebrane od gości datki trafiły do Biura UNESCO w Wenecji, CORILA oraz Venice International University.

W zagranicznych mediach pojawiły się doniesienia o kuriozalnych prezentach dla gości. Bezos wybrał dla gości płci męskiej niebieski aksamitne kapcie marki ViBi Venezia, podczas kiedy jego partnerka wykorzystała tę okazję do promowania imperium swojego partnera i uraczyła kobiety kapciami... z logiem Amazon. Zagraniczne media okrzyknęły te upominki "bezwstydnymi".

Siostry Kardashian uciekły z wesela Bezosa jeszcze przed zakończeniem imprezy

Jak podają zagraniczne media, największe gwiazdy uciekły z uroczystości jeszcze przed oficjalnym zakończeniem. Paparazzi uchwycili Kim i Khloe uciekające z imprezy w taksówce wodnej. Siostry nie były skrępowane tym, że przyłapano je na ucieczce z wystawnego przyjęcia i z radością pozowały do zdjęć fotografom. Niedługo później imprezę opuściła także Kendall Jenner.