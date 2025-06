Justyna Żyła zrobiła wielką karierę w polskim show-biznesie. Po rozstaniu z Piotrem Żyłą wystąpiła w programie "Taniec z gwiazdami" i zaczęła działać w mediach społecznościowych. Życie w blasku fleszy nie było jednak jej marzeniem. Zniknęła ze ścianek. Nie ukrywa tego, że jest szczęśliwie zakochana. 27 czerwca na profilu byłej żony skoczka narciarskiego pojawiły się pierwsze zdjęcia z jej drugiego ślubu. Całą uwagę skradła sukienka celebrytki. Była to kreacja w stylu boho, z koronkową górą i dekoltem. Justyna Żyła ma zamiar dzielić się swoim szczęściem i na jej instagramowym profilu pojawiły się nowe kadry z uroczystości.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Włosok o ślubie. Powiedział to wprost

Justyna Żyła pokazała zdjęcie z ukochanym. Ten taniec był wyjątkowy

Justyna Żyła opublikowała na InstaStories kadry z uroczystości. Na jednym zdjęciu celebrytka tańczyła na parkiecie ze swoim mężem. Zakochani zadbali o wyjątkową scenerię, czyli dym, który pokrywał podłogę, oraz fontanny iskier. Całość wyglądała naprawdę bajkowo. Justyna Żyła zamieściła także zdjęcie z bliską jej osobą. Na selfie dokładnie mogliśmy przyjrzeć się makijażowi panny młodej. Celebrytka postawiła na dość naturalny wygląd i mocniej podkreślone oczy. Miała rozpuszczone i pofalowane włosy. "Najlepsze urodziny" - napisała Justyna Żyła, która tego dnia świętowała 37. urodziny. Po omawiane kadry ze ślubu zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

galOtwórz galerię

Justyna Żyła o miłości i końcu kariery w mediach. Zaskakujące słowa

Na początku czerwca porozmawialiśmy z Justyną Żyłą o jej życiu prywatnym. Celebrytka podkreśliła, że jest bardzo szczęśliwa u boku ukochanego. "Poznałam człowieka o wielkim sercu, kogoś tak empatycznego. Nie znam drugiej takiej osoby, na której widok każdy się uśmiecha. Jest fantastyczny pod każdym względem. Kocham go miłością bezgraniczną, tak jak swoje dzieci" - powiedziała nam. A co z powrotem do show-biznesu? "Ze względów zdrowotnych musiałam trochę odpuścić, jeżeli chodzi o pracę fizyczną. Powrotu do tego, o co pytacie, nie planuję... To największe..." - dodała była żona Piotra Żyły w rozmowie z nami.