Już od kilku tygodni mówiło się o głośnym ślubie założyciela Amazona Jeffa Bezosa i dziennikarki Lauren Sanchez. Kilkudniowa ceremonia, którą zorganizowano w Wenecji, już dawno została okrzyknięta "ślubem stulecia". Do ostatnich chwil nie było wiadomo, gdzie odbędzie się ceremonia ślubna. Ostatecznie para powiedziała sobie "tak" na wyspie San Giorgio Maggiore. Jeszcze 27 czerwca na profilu dziennikarki w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia sukni ślubnej. Lauren Sanchez zdecydowała się na suknię od słynnego duetu Dolce&Gabbana.

Lauren Sanchez zachwyciła w sukni Dolce&Gabbana. Projekt powstał specjalnie dla niej

Lauren Sanchez wzięła ślub w sukni zaprojektowanej specjalnie na tę okazję przez słynnych włoskich projektantów Domenico Dolce i Stefano Gabbana, którzy od lat tworzą duet nie tylko zawodowy, ale są także parą. Panowie poznali się jeszcze w latach 80. i od lat w swoich projektach balansują na granicy dobrego smaku. W ich projektach często pojawiają się złote krzyże, zwierzęce printy i koronki. To właśnie ten ostatni element był głównym motywem w sukni ukochanej Jeffa Bezosa. Suknia była dopasowana, składała się z przylegającego do ciała gorsetu i podkreślała szczupłą sylwetkę panny młodej. Wyróżniała się także wysokim kołnierzem i szerokim rozkloszowanym dołem, który ciągnął się z tyłu niczym tren. Koronkowa konstrukcja była zwieńczona z przodu i na plecach szeregiem drobnych guzików.

Warto w tym miejscu nadmienić, że suknia była inspirowana kreacją, którą Sophia Loren miała na sobie w filmie "Houseboat" z 1958 roku. "Przeszukałam zdjęcia panien młodych z lat 50. Zobaczyłam Sophię Loren. (...) Miała wysoko zapięte koronki, aż po szyję. I powiedziałam - to jest to, to jest ta sukienka" - przyznała w jednym z wywiadów Sanchez. Z kolei Jeff Bezos na swoim ślubie pojawił się w prostym czarnym garniturze zwieńczonym muchą i nie odciągał uwagi gości od spektakularnej kreacji ukochanej.

Ukochana Jeffa Bezosa w specjalnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vogue"

Jeszcze przed ceremonią ślubną ukochana Jeffa Bezosa pojawiła się w XVIII-wiecznej rezydencji w okolicach Mediolanu, gdzie magazyn "Vogue" zorganizował dla niej specjalną sesję zdjęciową. W wywiadzie podkreśliła, że zależało jej na tym, aby wybrać taką suknię, która będzie idealnie odzwierciedlać to, kim jest dzisiaj. Podczas ceremonii ślubnej Lauren Sanchez miała na sobie aż trzy różne suknie. Ostatnią kreacją wieczoru była wyszywana kryształkami kreacja domu mody Oscar de la Renta, na której znajdowało się dokładnie 175 tysięcy mieniącej się kryształków.