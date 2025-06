27 czerwca na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku odbył się koncert plenerowy "Wolność jest kobietą". To wydarzenie było symbolicznym zakończeniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i oficjalnym rozpoczęciem wakacji. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Doda, Kasia Lins, Piotr Cugowski i Mietek Szcześniak. Artyści zaśpiewali stare przeboje w nowych aranżacjach. Najwięcej emocji wywołał występ Dody. Nie wszystkim przypadło gustu wykonanie przez nią piosenki.

Doda zaśpiewała przebój Varius Manx. Posypały się słowa krytyki. "Zepsuła ładną piosenkę"

Podczas koncertu "Wolność jest kobietą" Doda pojawiła się na scenie w białej krótkiej sukience z cienkich warstw tiulu, która od razu zwróciła uwagę fanów. Wokalistka dopełniła delikatną kreację masywnymi srebrnymi kolczykami. Doda zaśpiewała piosenkę "Zanim zrozumiesz" z repertuaru zespołu Varius Manx. Niestety, opinie fanów były bardzo mieszane. Część była zachwycona aranżacją Dody, inni mocno skrytykowali wokalistkę. "Zepsuła ładną piosenkę", "Ale ona tutaj wyje, masakra", "O Boże, zdecydowanie nie!", "Cały sens tej piosenki poleciał gdzieś daleko daleko... Straszne wykonanie", "Profanacja tej pięknej piosenki....aż uszy bolą" - pisano w komentarzach. Część z widzów przyznała, że głos wokalistki nie pasował do tej piosenki i organizatorzy wydarzenia dokonali złego wyboru repertuaru.

Zbyt potężny utwór do wokalu Dody

- stwierdziła jedna z internautek.

Inni byli jednak mniej krytyczni. "Bardzo piękna i ciekawa interpretacja". "Super", "Lubię jej głos" - czytamy w komentarzach na YouTube.

Doda wyjawiła, że pół roku temu dowiedziała się, że choruje na czerniaka złośliwego

26 czerwca na profilu Dody w mediach społecznościowych pojawił się bardzo osobisty wpis. Piosenkarka wyjawiła, że pół roku wcześniej otrzymała wstrząsającą diagnozę czerniaka złośliwego i ostatnie miesiące spędziła w szpitalach. - Zaczęłam luty z przytupem, powiem wam. Właśnie dostałam diagnozę, że mam czerniaka. W ogóle mi to nie przechodzi przez usta. Nie przyjmuję tej wiadomości. To ma być pewnie jakaś kolejna lekcja dla mnie, żeby jeszcze bardziej się duchowo rozwinąć, co jest dla mnie bardzo ważne. Cieszyć się i doceniać to, co mam. Bagatelizować te wszystkie inne przykrości i porażki, które są niczym w porównaniu do życia i zdrowia - słyszymy na nagraniu. Wokalistka podkreśliła, że chce o tym mówić, aby przestrzec innych. "Obiecałem sobie, że jak wyjdę z tego, zrobię wszystko, żeby ludziom uświadomić, jak ważne jest profilaktyka w badaniu skóry oraz kategoryczne unikanie solarium i ograniczanie opalania na słońcu jak 'skwarka'. Pamiętajcie o filtrach mineralnych i dbajcie o siebie!" - apelowała. Więcej przeczytaj tutaj: Doda pół roku to ukrywała. Wykryto u niej czerniaka