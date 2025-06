22 czerwca odbył się konkurs Miss Polonia, w którym startowały 24 kandydatki z całej Polski. Korona i tytuł powędrowały do Mai Todd. Na tym jednak nie koniec ważnych wydarzeń. 27 czerwca w Nowym Sączu miała miejsce 16. edycja Miss Supranational 2025. O zwycięstwo powalczyły kandydatki z całego świata. Ostatecznie najlepsza okazała się Eduarda Braum z Brazylii. Tytuł I Wicemiss przypadł Annie Valencii Lakrini z Niemiec. Po ogłoszeniu werdyktów w sieci pojawiło się sporo komentarzy.

Miss Supranational 2025. Lawina komentarzy w sieci. "Wynik to porażka"

Koronę reprezentantce Brazylii wręczyła zeszłoroczna laureatka konkursu – Harashta Haifa Zahra. Nowa Miss Supranational nie kryła ogromnej radości. Widać było, że bardzo się wzruszyła. Niestety, nie wszyscy byli zadowoleni z jej wygranej. W mediach społecznościowych stacji Polsat, która emitowała koncert, pojawiło się sporo komentarzy - niekoniecznie pozytywnych. "Dla mnie wynik to porażka", "Te konkursy to żenada", "Szkoda słów", "Nie wiem, kto głosował..." - czytamy. Z drugiej strony nie zabrakło również pochwał na temat zwyciężczyni. "Jest piękna", "Wygrała moja faworytka", "Super, kibicowałam jej" - czytamy. W komentarzach powtarzały się głosy, że Eduarda Braum przypomina znaną wokalistę. "Trochę jak Shakira", "Wygląda jak Shakira" - pisali. A co wy sądzicie o werdykcie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Miss Supranational 2025. Kasandra Zawal reprezentowała Polskę. Takie ma wykształcenie

W konkursie Miss Supranational wystąpiła także Kasandra Zawal, która reprezentowała Polskę. Ostatecznie zajęła 28 miejsce. Modelka pochodzi z miejscowości Bierzglinek w województwie wielkopolskim. Obecnie mieszka jednak w stolicy. Zawal może pochwalić się wykształceniem oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Ukończyła filologię polską ze specjalizacją medialną oraz dziennikarstwo ze specjalizacją telewizyjną. Jak donoszą media, chwilowo zawiesiła pracę. Modelka bardzo angażuje się w sprawy społeczne. Głośno porusza tematy związane ze zdrowiem psychicznym młodych osób.