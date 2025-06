Krzysztof Ibisz doskonale wie, że internet uwielbia żarty o jego wieku. Wygląda na to, że już nie tylko urodziny są okazją do autoironii. Tym razem inspiracją dla prezentera stało się zakończenie roku szkolnego. Ibisz rozśmieszył swoich fanów, publikując archiwalne zdjęcie z młodości i dorzucając do niego charakterystyczny, zabawny komentarz.

Zobacz wideo Ibisz o swoim prawdziwym wieku

Krzysztof Ibisz, jakiego nie znacie. "Nie mów, że to jesteś ty"

"Świadectwo z paskiem jest, więc czas zacząć wyczekiwane wakacje. Oby lato przyniosło wam same radosne chwile, dużo słońca i zero myślenia o szkole aż do września! Bezpiecznych i szalonych wakacji. Życzy Krzyś, lat dziesięć" - napisał prezenter pod czarno-białym zdjęciem, na którym pozuje na grzbiecie konia. "PS: Pamiętajcie, że pasek na świadectwie nie definiuje, jakimi ludźmi będziecie w przyszłości. Liczy się to, co macie w głowie i sercu, a nie to, co na papierze" - dorzucił na poważnie. Pod postem zaroiło się od komentarzy fanów, którzy od razu podłapali żart. "Gratulacje zdania do kolejnej klasy", "Panie Krzysztofie, gratuluję świadectwa z paskiem", "To zdjęcie aktualne, prawda Krzysztof?", "Jakoś starzej tutaj wyszedłeś. No sam nie wiem" - pisali z przymrużeniem oka. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że na zdjęciu faktycznie znajduje się Krzysztof Ibisz. "Krzysztof, nie mów, że to jesteś ty", "Panie Krzysztofie. To naprawdę pan?" - dopytywali zaciekawieni. Zdjęcie znajdziecie na końcu artykułu.

Krzysztof Ibisz ujawnia, kogo by widział w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami"

Nowy sezon tanecznego show Polsatu zbliża się wielkimi krokami. Podczas ostatniego wywiadu dla "Faktu" Krzysztof Ibisz opowiedział o tym, kogo chciałby zobaczyć na parkiecie. - Edytę Górniak bym widział. Widziałbym także polityków z różnych stron sceny politycznej, żeby było po równo. Taniec łagodzi obyczaje. Powoduje mnóstwo dobrej energii, dobrej adrenaliny, więc to by się przydało naszemu światowi politycznemu. Ale także czekamy na świetnych sportowców i naprawdę to będą wyjątkowe nazwiska od września - powiedział prezenter.