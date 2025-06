16 czerwca Brad Pitt pojawił się w towarzystwie nowej ukochanej na nowojorskiej premierze filmu "F1", gdzie wcielił się w jedną z głównych ról. 61-letni aktor jest w związku z młodszą o 29 lat projektantką biżuterii Ines De Ramon. Para brylowała na czerwonym dywanie. Więcej zobaczysz tutaj. Tymczasem w mediach pojawiły się niepokojące wieści dotyczące posiadłości aktora. Jak się okazuje, włamano się do jego domu.

Włamano się do posiadłości Brada Pitta. Aktor niedawno przebywał za granicą

Jak podają zagraniczne media, mieszkańcy Los Angeles są wstrząśnięci, tym co wydarzyło się ostatnio w posiadłości Brada Pitta. Jak podało NCB News, do włamania doszło w środę 25 czerwca o godzinie 22:30 w dzielnicy Los Feliz, gdzie mieści się posiadłość aktora. Dwa niezależne źródła w rozmowie ze stacją potwierdziły, że w momencie wtargnięcia złodziei na posesję aktora nie było w domu. Brad Pitt kilka dni wcześniej przebywał w Londynie, gdzie udał się na premierę swojego najnowszego filmu. Jak na razie policja w Los Angeles nie potwierdziła, że właścicielem posesji, na której terenie doszło do włamania, był Brad Pitt.

Splądrowano dom Brada Pitta. Policja z Los Angeles nadal poszukuje sprawców

Sprawcy mieli wspiąć się na frontowe ogrodzenie i w ten sposób bezprawnie dostać się na posesję. Następnie, jak podaje stacja NBC News, splądrowano dom aktora i sprawcy uciekli, wynosząc z posiadłości Pitta różne przedmioty, których ilość i wartość jak na razie nie jest znana. Oddział policji w Los Angeles poinformował, że poszukuje sprawców, którzy dotąd nie zostali złapani. Stacja NBC News skontaktowała się z przedstawicielami aktora w tej sprawie, ale jak nie przekazano w tej sprawie żadnego komentarza.

Ostatnio Brad Pitt zdobył się na szczere wyznanie. W rozmowie z portalem E!News został zapytany o to, co poradziłby młodszej wersji siebie, gdyby kiedykolwiek miał taką okazję. - Nie przejmuj się niczym bracie. Zaufaj sobie. Mam na myśli tak wiele rzeczy, na które marnowałem energię, a które były po prostu stratą czasu i męczyłem się z nimi przez lata. (...) Naprawdę, naprawdę, po prostu zaufaj swojej intuicji - wyznał.