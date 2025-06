W Wenecji trwa właśnie huczne i kilkudniowe przyjęcie weselne Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, jednych z najbogatszych ludzi na świecie. Choć impreza określana jest jako "skromna", ma kosztować aż 50 milionów dolarów. Wydarzenie wywołuje jednak duże kontrowersje wśród mieszkańców Wenecji, którzy czują, że ich miasto ponownie zostało podporządkowane interesom najbogatszych. Z tego też powodu na ulicach miasta trwają protesty. O zdanie w tej kwestii zapytaliśmy aktywistkę Ostatniego Pokolenia - Julię Keane.

Jeff Bezos zorganizował luksusowe wesele w Wenecji pomimo protestów. Co na to aktywistka?

Mieszkańcy i aktywiści obawiają się paraliżu miasta, tłumów turystów i braku korzyści finansowych dla lokalnej społeczności. Na znak protestu zawieszono transparent "No Bezos" na wieży bazyliki San Giorgio, gdzie prawdopodobnie odbędzie się ceremonia zaślubin. Część mieszkańców zarzuca władzom miejskim, że sprzedały miasto dla zysku, ignorując potrzeby zwykłych ludzi. Władze starają się uspokajać sytuację, ale nie wszyscy wierzą w ich zapewnienia. Jakie zdanie w tej kwestii ma rzeczniczka i współzałożycielka Ostatniego Pokolenia?

- Ten ślub jest po prostu przykładem rozpusty hiperbogaczy takich jak Jeff Bezos. Badanie "The Future of Human Climate Niche" mówi, że najbogatszy jeden procent ludzi jest odpowiedzialny za takie emisje CO2, które zabiją nadmiarowy milion ludzi na globalnym południu w Afryce, Azji, Ameryce Południowej. Ludzie tacy jak Jeff Bezos nie tylko żyją rozpustnym życiem. Nie tylko wydają chociażby 50 milionów dolarów na ślub i angażują 90 odrzutowców, żeby przywieźć najbogatszych celebrytów, ale też mają gigantyczny wpływ na rząd amerykański, na stabilność gospodarki, na napędzanie katastrofy klimatycznej. Styl życia tych ludzi wprowadza pozostałe 99 proc. ludzi w biedę, w nierówności. To jest nieakceptowalne - tłumaczyła Julia Keane z Ostatniego Pokolenia.

Protesty w Wenecji są uzasadnione. Styl życia Jeffa Bezosa powinien być piętnowany

W dalszej części rozmowy z Plotkiem Julia Keane zauważyła, że ślub Bezosa, to tylko jeden z wielu przykładów tragicznego stylu życia, który na co dzień praktykuje miliarder i inni podobni mu hiperbogacze.

- Dziś rozmawiamy o ślubie, o tym co się stało w Wenecji, ale ci ludzie muszą być pociągani do odpowiedzialności codziennie - apelowała aktywistka.