Katarzyna Bosacka ma za sobą trudne rozstanie. W 2024 roku rozwiodła się z mężem, z którym spędziła 26 lat. Dziennikarka wyznała wówczas, że musiała skorzystać z pomocy psychiatry. Przyznała, że przez stres schudła 17 kilogramów. Na szczęście złamane serce to już przeszłość. Gwiazda odnalazła miłość. Z nowy partnerem tworzy patchworkową rodzinę. Zdecydowała się także na kolejny ważny życiowy krok.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesele Kajry i Sławomira trwało 7 dni. "W pewnym momencie chciałem się po prostu wyspać". Wspomina też o rozwodzie

Katarzyna Bosacka wkrótce weźmie ślub. Znamy szczegóły

Katarzyna Bosacka znalazła szczęście na nowo. Od jakiegoś czasu jest w związku z nowym partnerem. Początkowo ukrywała, że kogoś ma. "Oni od miesięcy to ukrywali, bo chcieli zachować ten słodki sekret tylko dla siebie. Nic w tym dziwnego, bo Kasia od początku rozstania z byłym mężem była na językach kolorowej prasy w całej Polsce" - opowiadał informator Kozaczka, przyjaciel Bosackiej. Według anonimowej osoby z otoczenia dziennikarki kobieta wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Wyszły na jaw szczegóły uroczystości. "Para planuje kameralny ślub z dala od paparazzi w rodzinnej atmosferze. To będzie intymna uroczystość. Będą tylko najbliżsi i oczywiście dzieci, które są dla Kasi sensem życia" - czytamy na serwisie Kozaczek.

Katarzyna Bosacka zaczęła nowy etap w życiu. Na nowo odnalazła szczęście

W sierpniu 2024 roku Katarzyna Bosacka wyznała, że jest szczęśliwie zakochana. Wypowiadała się o partnerze w samych superlatywach. "Mam bardzo ciepłego, kochanego, czułego, miłego partnera Tomasza, którego serdecznie pozdrawiam. Jest dobrze" - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd. W wywiadzie zdradziła również, że wraz z ukochanym kupiła posiadłość. "Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, na 3300 metrów kwadratowych i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia" - mówiła wówczas. ZOBACZ TEŻ: Zapomnij o dubajskiej czekoladzie. Katarzyna Bosacka wzięła pod lupę nowy hit. Ma jasne wnioski