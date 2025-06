Od kilku tygodni fani Justina Biebera z niepokojem obserwują jego aktywność w sieci. Artysta dzieli się na Instagramie coraz bardziej osobistymi i tajemniczymi treściami. W czwartek, 26 czerwca, piosenkarz zaskoczył swoich obserwatorów, publikując aż 12 postów w ciągu jednego dnia. Na tym jednak nie poprzestał. Niespodziewanie zmienił także nazwę użytkownika.

Justin Bieber zaskoczył na Instagramie. Dodał kilkanaście zdjęć, a potem... zmienił nazwę użytkownika

Wśród opublikowanych przez Justina Bieber kilkunastu zdjęć znalazły się urocze ujęcia z czasu spędzonego z jego synem, Jackiem Bluesem - jedno z nich przedstawia Jacka siedzącego w kartonowym pudełku pełnym piłeczek (zobaczysz je w naszej galerii na górze strony). Zarówno liczba i charakter postów jak i zmiana nazwy użytkownika na Instagramie na "@lilbieber" budzą ciekawość fanów. Artysta nie podał bowiem żadnych oficjalnych informacji na ten temat.

Warto przypomnieć, że w ostatnich tygodniach Bieber otwarcie dzielił się swoimi emocjami, co wzbudziło niepokój wśród fanów. W jednym z najnowszych postów piosenkarz przyznał, że boryka się z problemami emocjonalnymi i że trudno mu przyjmować porady dotyczące leczenia. "Ludzie wciąż mówią mi, żebym się leczył. Nie sądzicie, że gdybym mógł naprawić samego siebie, już bym to zrobił?" - zaczął muzyk. "Wiem, że jestem zepsuty. Wiem, że mam problemy z gniewem. Przez całe życie starałem się być jak ludzie, którzy mówili mi, że muszę być taki jak oni. A to tylko sprawia, że jestem bardziej zmęczony i zły" - przyznał otwarcie.

