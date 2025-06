Piotr Gąsowski dał się poznać jako aktor i prezenter telewizyjny. Mężczyzna doczekał się dwójki dzieci. Jego syn, Jakub, ma 30 lat. Z kolei Julia niedawno skończyła 18 lat. Nastolatka obecnie stoi przed trudnym wyborem dotyczącym przyszłości. Zastanawia się, kim chciałaby zostać. Ostatnio wraz z tatą pojawiła się w "Dzień dobry TVN". W rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman opowiedziała o swoich planach.

Co córka Piotra Gąsowskiego chce robić w przyszłości? Wspomniała o wsparciu taty

Julia Gąsowska zastanawia się, co robić w przyszłości. Wyznała, że przez pewien czas myślała, aby iść w ślady taty, Piotra Gąsowskiego. Wciąż jednak nie podjęła decyzji. - Tata zawsze mnie wspierał, bez względu na to, co wybrałam. Jak poszłam na humana, z myślą, że będę aktorką czy pisarką i po pół roku stwierdziłam, że nie, jednak chemia i biologia, to tata z całą miłością swoją powiedział mi: okay, rób, co chcesz. Ale np. teraz mi mówi, żebym szukała tekstów, piosenki (na egzaminy do szkoły teatralnej - przyp. red.) - powiedziała Julia. - A co z medycyną? - zapytała Dorota Wellman. - To jest ten problem, że jest bardzo dużo pasji, dużo zainteresowań, z tatą to jest temat numer jeden, to jest wciąż takie odkrywanie siebie - powiedziała Julia.

Piotr Gąsowski o aktorstwie. Chce, aby córka poszła w jego ślady?

Piotr Gąsowski przyznał, że bardzo kocha aktorstwo. Dodał, że nie zamierza odradzać tego zawodu swojej córce. Nie ma jednak w planach namawiać ją do wybrania tej samej drogi. Julia ma jeszcze czas, aby zdecydować. Dodał, że będzie wspierał swoją córkę bez względu na wszystko. Ważne, aby to ona była zadowolona. - Zdecydowała się w pewnym momencie na zmianę profilu w liceum. Powiedziała: tata, w razie co, jak będę chciała być aktorką, to po biol-chemie mogę. Ale po humanie ja nie zdam na medycynę - mówił Gąsowski w rozmowie z prowadzącymi w "Dzień dobry TVN".

