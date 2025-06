Edyta Pazura prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 259 tysięcy użytkowników. Internauci często komentują publikacje żony Cezarego Pazury. Nie zawsze ich wpisy są pozytywne. Wiele osób krytykowało fakt, że Edyta Pazura zdecydowała się na kolczyk w nosie. Celebrytka postanowiła uciąć negatywne komentarze na temat jej wyglądu. Nie szczędziła słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak wpadła do garderoby Dody. O tym rozmawiały

Edyta Pazura utarła nosa hejterom? "Każdy powinien znać granice"

Edyta Pazura opublikowała na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym nalewała mleko do kawy. "Taka ładna jesteś, tylko wyciągnij ten kolczyk z nosa" - brzmiał napis na ujęciu. Jasny płyn sprawił, że na kubku pojawiła się odpowiedź na te słowa: "Nie". W dłuższym opisie Edyta Pazura odniosła się do negatywnych komentarzy na temat ozdoby w nosie. "Są granice między opinią a oceną. Między troską a wtrącaniem się. Między 'mam zdanie' a 'obrażam cię', bo nie pasujesz do mojej wizji świata, a jeżeli nie pasuję do twojej wizji świata, nie patrz na mnie, nie oglądaj, omijaj, ale nie pozwalaj sobie na przekraczanie moich granic" - zaczęła.

Edyta Pazura nie ma zamiaru dłużej milczeć, gdy ktoś krytykuje jej wygląd. Zaapelowała o szanowanie granic. "Mój kolczyk w nosie nie jest zaproszeniem do komentarzy. Nie jest też testem twojej cierpliwości ani okazją do 'porady'. (....) Nie każdemu musi się podobać to, jak wyglądam. Ale każdy powinien znać granice. Zwłaszcza te, które oddzielają wolność słowa od braku kultury" - dodała żona Cezarego Pazury w opisie.

Edyta Pazura zasypana komentarzami od internautów. Przyznali jej rację. "Super odpowiedź"

Publikacja Edyty Pazury przykuła zainteresowanie internautów. Ruszyli z komentarzami i przyznali jej rację. "Super odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie", "Ludziom nigdy nie dogodzisz", "Brawo, w punkt", "Święta prawda", "I prawidłowo", "Piękny tekst", "Kiedy ludzie w końcu się nauczą, że nie powinni komentować wyglądu innych?", "Mi się podoba twój kolczyk. Pozdrawiam" - czytamy w sekcji komentarzy pod publikacją.