W czwartek 26 czerwca w Wenecji rozpoczęły się huczne uroczystości weselne Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, które mają potrwać aż cztery dni - do niedzieli. Para młoda zaprosiła śmietankę światowego show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Mick Jagger, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Oprah Winfrey oraz Kim, Khloe i Kris Jenner. Teraz w sprawie uroczystości napłynęły właśnie nowe informacje. Okazało się, że para jest już dawno po ślubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesele Kajry i Sławomira trwało 7 dni. "W pewnym momencie chciałem się po prostu wyspać". Wspomina też o rozwodzie

Jeff Bezos i Lauren Sanchez są małżeństwem od co najmniej miesiąca? "Cokolwiek wydarzy się w piątek, nie będzie to ślub"

Jak donoszą zagraniczne media, Jeff Bezos i Lauren Sanchez małżeństwem są tak naprawdę już od ponad miesiąca. Ślub, według ustaleń dziennikarzy "Daily Mail", odbył się potajemnie w Stanach Zjednoczonych i jest w pełni legalny. "Są małżeństwem od co najmniej miesiąca, a może i dłużej. Ich małżeństwo jest całkowicie legalne i zostało zawarte w Stanach Zjednoczonych zgodnie z amerykańskim prawem" - donosi informator "Daily Mail".

Mimo to, para urządziła w Wenecji kilkudniowe, wystawne przyjęcie, które - choć nosi znamiona wesela - w świetle prawa nie ma mocy prawnej. "Podczas planowania wesela w Wenecji jasno mówili, że są już potajemnie małżeństwem. Nie mają żadnego wniosku o licencję ślubną, ponieważ nie była potrzebna. Cokolwiek wydarzy się w piątek podczas ceremonii, nie będzie to ślub. Zgodnie z włoskim prawem nie będzie to uroczystość zawarcia małżeństwa - wszelkie przysięgi czy wymiana pierścionków nie będą miały znaczenia prawnego" - czytamy. Co więcej, przed zawarciem małżeństwa para podpisała intercyzę, mającą zabezpieczyć olbrzymi majątek Bezosa, szacowany na około 244 miliardy dolarów.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez rozpoczęli świętowanie

Transmisja na żywo z Wenecji, gdzie odbywają się uroczystości ślubne Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, rozpoczęła się w czwartek 26 czerwca wieczorem. Kamery uchwyciły moment, gdy goście opuszczali luksusowy hotel The Gritti Palace i łódkami zmierzali na miejsce ceremonii. Wśród sfotografowanych celebrytów, aparaty uchwyciły także samą parę młodą - Jeff Bezos postawił na klasyczną elegancję w czarnym garniturze i białej koszuli, natomiast Lauren Sanchez pojawiła się w efektownej złotej sukni z kwiatowymi zdobieniami. Według doniesień, to tylko jedna z aż 28 stylizacji, jakie przygotowała na czas uroczystości. Zdjęcia zobaczysz tutaj: Weselne przyjęcie Bezosa. Celebryci opuszczają hotel. Sanchez zaskoczyła suknią