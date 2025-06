Aleksandra i Michał Żebrowscy są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2009 roku. Doczekali się czwórki dzieci. Żona aktora prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 415 tysięcy użytkowników. Nie da się ukryć, że celebrytka słynie ze swojego poczucia humoru. Internauci uwielbiają jej żartobliwe filmy i zdjęcia. Aleksandra Żebrowska stawia także na naturalność i nie boi się pokazywać sylwetki w naturalnej odsłonie. Tak też było tym razem.

Aleksandra Żebrowska pokazała się w naturalnej odsłonie. "Część z czasów ciąży i karmienia"

Na początku maja Aleksandra Żebrowska odpowiedziała na komentarze internautów, którzy sugerowali jej depilację twarzy. "Pedro Pascal vibes. Dzięki za wszystkie polecenia depilacji, ale tam nie ma włosów (raczej). To przebarwienia po ciąży, pogarszają się od słońca i wyglądają jak wąsy" - przekazała w mediach społecznościowych. Teraz celebrytka zaprezentowała zdjęcie rozstępów i nawiązała do uszczypliwych wiadomości, jakie dostawała. "Nie dość, że wąsy, to jeszcze rozstępy - część z czasów nastoletnich, a część z czasów ciąży/karmienia" - napisała Aleksandra Żebrowska na InstaStories. Zdjęcie opublikowane przez żonę aktora znajdziecie w naszej galerii.

Aleksandra Żebrowska o wychowywaniu dzieci. Taki ma sposób

Jakiś czas temu Aleksandra Żebrowska porozmawiała z prowadzącymi kanał "Ładne Bebe" - Natalią Hołownią i Martyną Wyrzykowską. Celebrytka podzieliła się zaskakującym sposobem na to, aby jej dzieci nie używały wulgaryzmów. - Nie mam czegoś takiego, że mówię, że nie wolno tak mówić. To nie działa - zaczęła. - Mam taką metodę, że możesz mówić dziecku, że może to mówić np. tylko w łazience. Wybierasz jakieś pomieszczenie. To jest tak komiczne, bo z jednej strony widzisz, że on tego potrzebuje, a z drugiej strony zapada mu to w pamięć (...). I wtedy on później nie chodzi do tej łazienki. Nie widzi żadnej reakcji, że się stresujemy. Bardzo nam to pomogło - zdradziła.