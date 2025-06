Brian Wilson był cenionym muzykiem, który rozpoznawalność zdobył przede wszystkim dzięki zespołowi The Beach Boys - w którym był basistą. 11 czerwca 2025 roku rodzina artysty poinformowała w mediach społecznościowych, że Wilson zmarł w wieku 82 lat. Na dwa tygodnie od przekazania tych smutnych wieści, amerykański portal TMZ ujawnił, co doprowadziło do śmierci muzyka.

Brian Wilson zmarł w wieku 82 lat. Media ujawniają przyczynę śmierci

Redakcja popularnego amerykańskiego portalu TMZ dotarła końcem czerwca do aktu zgonu Wilsona. Jak się okazało, do śmierci muzyka doszło z powodu ustania oddechu spowodowanego prawdopodobnie "zmniejszonym wysiłkiem oddechowym" - co ostatecznie doprowadziło do braku tlenu w organizmie. Co istotne, ze zgonem powiązano również sepsę, zapalenie pęcherza moczowego, zaburzenia neurodegeneracyjne, obturacyjny bezdech senny, przewlekłą niewydolność oddechową i przewlekłą chorobę nerek.

Należy przy tym nadmienić, że Wilson przez większość życia miał zmagać się z zaburzeniami psychicznymi. U artysty zdiagnozowano m.in. zaburzenia schizoafektywne oraz chorobę afektywną dwubiegunową w łagodnym stadium. Pod koniec życia cierpiał również na demencję.

W 2024 roku Brian Wilson stracił żonę. Muzyk zamieścił wtedy w sieci poruszający post

Lider The Beach Boys zmarł na zaledwie kilka dni przed swoimi 83. urodzinami. Należy przy tym przypomnieć, że w styczniu 2024 roku zmarła również wieloletnia żona Wilsona - Melinda Ledbetter. Para poznała się jeszcze w 1986 roku, a na ślubnym kobiercu stanęła dopiero w 1995 roku. Wilson i Ledbetter adoptowali przy tym aż piątkę dzieci, a na pewnym etapie kariery artysty żona została jego menadżerką. 30 stycznia zeszłego roku muzyk poinformował, że w wieku 77 lat kobieta zmarła.

"Mam złamane serce. Melinda, moja ukochana żona od 28 lat, odeszła dziś rano. Pięcioro naszych dzieci i ja zalewamy się łzami. Jesteśmy zagubieni. Melinda była kimś więcej niż moją żoną. Była moją wybawczynią. (...) Proszę, pomódlcie się za nią" - przekazał wtedy w poruszającym poście w mediach społecznościowych Wilson.