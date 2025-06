Niespodziewane doniesienia! Anna Wintour żegna się z posadą po niemal 40 latach

Jak przekazała Agencja informacyjna AFP, Anna Wintour nie będzie już redaktorką amerykańskiego wydania "Vogue’a". Znawczyni mody zrezygnowała ze stanowiska, z którym związana była przez niemal cztery dekady, a dokładnie od 1988 roku.

Anna Wintour zrezygnowała ze stanowiska redaktorki naczelnej "Vogue’a"

Szokującą informację ogłosiła sama Wintour, która podczas środowego spotkania z redakcją przekazała, że poszukuje nowej osoby na stanowisko redaktora naczelnego "Vogue'a" - powiedział rzecznik wydawnictwa Condé Nast w rozmowie z NYPost. Z kolei dyrektor naczelny Conde Nast - Roger Lynch powiedział Wall Street Journal, że Wintour postanowiła zrezygnować z posady, aby móc skupić się na innych rolach w firmie. Dodał, że od 2020 roku pracowała na trzech stanowiskach. "Dzięki temu będzie mogła znaleźć czas dla każdego, kto jej potrzebuje" - powiedział.

Jak się jednak okazuje, Anna Wintour nie znika całkowicie ze świata mody. Pozostanie w branży oraz wydawnictwie Conde Nast, w którym będzie pracowała na stanowisku globalnej dyrektorki ds. treści. Ponadto będzie globalną dyrektorką redakcyjną "Vogue'a", co oznacza, że będzie mogła nadzorować wszystkie edycje magazynu na świecie.

Kulisy współpracy z Anną Wintour. Nie było miejsca dla "brzydkich albo grubych". Byli zwalniani

Anna Wintour od dawna jest nazywana "królową lodu". A to dlatego, że nie okazuje zbyt często emocji, poza tym w mediach wielokrotnie pojawiały się głosy o jej wyniosłej i władczej naturze. Relacja dziennikarki Amy Odell w książce "Anna: The Biography" jedynie utwierdza w przekonaniu, że 75-latka ma być prawdziwą tyranką, która nie znosi sprzeciwu w kwestii realizacji swoich dziwacznych wizji. "Nie było nawet opcji, żeby przy Met Gali pracował ktoś, kto był - jej zdaniem - brzydki albo gruby. Takie osoby musiały zostać zwolnione" - przyznała była redaktorka "Vogue", Sarah Van Sicklen w rozmowie z Odell. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Anna Wintour miała mieć romans z Bobem Marleyem. 8 ciekawostek o redaktorce "Vogue'a", które was zaskoczą