Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Jan Bednarek wraz z żonami wybrali się na luksusowe wakacje do Turcji. Ekipa piłkarzy chętnie relacjonuje cały wypoczynek w mediach społecznościowych, pokazując, co dokładnie tam robią. Na najnowszym udostępnionym przez Marinę Łuczenko-Szczęsną nagraniu możemy zobaczyć, jak pary wspólnie się wygłupiają.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny z rodzicami na wakacjach. Ten filmik rozbawił internautów do granic

Na udostępnionym 26 czerwca przez Marinę filmiku możemy zobaczyć jak pary wygłupiają się, nagrywając do popularnego aktualnie dźwięku z piosenki "Dame Un Grrr" autorstwa Fantomel i Kate Linn. Jak widzimy, żony piłkarzy pozują do momentu z dźwiękiem "grr", podczas gdy ich mężowie w tle pokazują się i ruszają wargami do słowa "que". Wszystkie panie zaangażowały się w nagrywanie, podczas gdy panowie w tle wykazali się nieco mniejszym zapałem. Lewandowski na pierwszy rzut oka pokazał się najlepiej, Bednarek pod nosem śmiał się z całej sytuacji, a Szczęsny siedział niewzruszony.

Instagramowy reels Mariny prędko zebrał wiele polubień i komentarzy. Fani nie kryją, że filmik bardzo ich rozbawił. "Hahaha super! Widać ten entuzjazm chłopaków","Omg!", "Lewy zaangażowany a Wojtek jak zwykle pełen chill", "Bawcie się dobrze, chociaż w sumie chyba to robicie", "Wojtek jak zwykle kradnie show" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Anna Lewandowska, Marina i Julia Bednarek pokazały, jak spędziły "girls night"

Choć relacje z wyjazdu pojawiają się zarówno na profilach piłkarzy, jak i ich żony, to raczej panie chętniej udostępniają kadry z wyjazdu. Stało się tak również przy okazji wspólnego wyjścia polskich WAGs (określenie żon piłkarzy - red.) na miasto. 24 czerwca Lewandowska, Marina i Bednarek pokazywały, jak bawią się i tańczą na imprezie z muzyką na żywo. Co ciekawe, gwiazdy uczestniczyły również m.in. w pokazie pirotechnicznym oraz przejechały się meleksem, śpiewając do tego do kamery w telefonie. Zdjęcia z "girls night" WAGs znajdziecie w galerii w artykule: "Wieści od Lewandowskiej przyszły w środku nocy. Zabalowała w Turcji z Mariną".