Cleo, a dokładniej Joanna Klepko, jest aktualnie jedną z najpopularniejszych w Polsce wokalistek. Jej hity podbijają listy przebojów, a sama artystka chętnie występuje w programach telewizyjnych oraz podczas różnych koncertów. Cleo dba przy tym prywatność i rzadko kiedy wypowiada się na temat związane m.in. z jej rodziną. W niedawnym wywiadzie otworzyła się jednak na ważną kwestię - jej relacji z bratem bliźniakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo miała na Eurowizji to samo miejsce, co Steczkowska. Teraz jest w szoku!

Cleo ma brata bliźniaka. Opowiedziała o ich wspólnym dzieciństwie

Pod koniec maja bieżącego roku Cleu udzieliła wywiadu dla "Faktu", w którym opowiedziała o wspólnym dorastaniu z bratem. Ich dzieciństwo gwiazda ma wspominać bardzo dobrze. "Mam większość wspaniałych wspomnień z tego okresu. Miałam to szczęście, by wczesne dzieciństwo spędzić w erze sprzed Internetu, gdzie dużą wartością była interakcja z rówieśnikami" - opowiedziała artystka, podkreślając przy tym, że czas dorastania wpłynął na jej dalsze życie. "Z wielkim sentymentem wracam do tego czasu, kiedy materialnie nie miałam wiele, a jednocześnie życie dawało mi cenne doświadczenia, lekcje i cudowne chwile, które na zawsze wpisałam w portfolio wspomnień" - opisała Cleo.

Swojego brata bliźniaka - Piotra, piosenkarka uznaje za przyjaciela i jedną z najważniejszych osób w życiu. Mężczyzna nie jest osobą publiczną i ma pracować w branży logistycznej. "To nie tylko brat, to wspaniały przyjaciel. Łączy nas empatia, poczucie humoru, natomiast jesteśmy kompletnie z dwóch różnych światów, biorąc pod uwagę nasze zainteresowania" - wyznała Cleo, dodając, że Piotr jest raczej typem ścisłym i w przeszłości m.in. pomagał jej z zadaniami z matematyki. "Cudownie jest mieć brata bliźniaka. Spotykasz go pod sercem mamy i zostaje twoim przyjacielem na całe życie" - dodała gwiazda.

Brat Cleo zmagała się z problemami zdrowotnymi. Piosenkarka wyjawiła, że był w szpitalu

Przypomnijmy, że na temat brata artystki zrobiło się głośno w maju 2020 roku, gdy za sprawą wzięcia udziału w akcji #Hot16Challenge2 Cleo wyznała, że Piotr przebywa w szpitalu. "#Hot16Challenge2 dedykuję mojemu bratu, który walczy o zdrowie w szpitalu. Rok 2020 stawia różne wyzwania. Czasy nie są łatwe, ale wierze w to, że wszystko będzie dobrze" - napisała wtedy na Instagramie gwiazda. Z okazji obchodzone 19 maja Światowego Dnia Bliźniaków, Cleo udostępniła również wpis, w którym poinformowała, że Piotr miał przejść pewną operację. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Brata Cleo czeka operacja. 'Gdyby nie pandemia, czuwałabym przy nim'".