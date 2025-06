Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, pierwszy od dekad Polak, który poleciał w kosmos, właśnie rozpoczął swoją misję. Choć jest doskonale przygotowany do pobytu na orbicie, jego żona, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska mówi otwarcie o trudnych aspektach kosmicznego życia, które zwykle są przemilczane. W najnowszym wywiadzie posłanka KO opowiedziała o fizycznych i psychicznych wyzwaniach w przebywaniu poza Ziemią.

Zobacz wideo Stało się! Sławosz Uznański poleciał w kosmos jako drugi Polak w historii

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska o fizycznych skutkach przebywania w kosmosie. "To ogromna niewiadoma"

Jak zaznacza Uznańska-Wiśniewska, największym wyzwaniem dla astronauty nie jest sam moment startu - choć to jeden z najbardziej niebezpiecznych elementów misji. Znacznie trudniejsze okazuje się to, co dzieje się z ludzkim ciałem w warunkach mikrograwitacji. I to właśnie te zmiany, często niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, niosą ze sobą najwięcej niewiadomych. - Tam płyny w organizmie zupełnie inaczej się rozchodzą niż w ziemskiej grawitacji - tłumaczyła żona astronauty w rozmowie z TOK FM. To zjawisko powoduje, że u astronautów pojawiają się charakterystycznie opuchnięte twarze, co doskonale widać na transmisjach z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Brak grawitacji sprawia, że krew i inne płyny ustrojowe przemieszczają się ku górze, co prowadzi do uczucia zatkanego nosa, napięcia w głowie i właśnie - opuchlizny twarzy.

To jednak nie wszystko. Uznańska-Wiśniewska w trakcie wywiadu wyliczyła kolejne skutki przebywania w kosmosie. - Są problemy z powstrzymywaniem wymiotów, bólami głowy i snem - wyjaśniła, przypominając, że nawet świetne przygotowania do tak wymagającej misji nie są wystarczające. - Nawet najlepsi, silni psychicznie i fizycznie astronauci, nie wiedzą tak naprawdę, jak ich ciało zareaguje na długotrwały pobyt poza Ziemią - stwierdziła polityczka. Mimo to, nie przestaje wierzyć w swojego ukochanego. - To ogromna niewiadoma, ale wierzę w niego - podsumowała Uznańska-Wiśniewska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest na orbicie. Kiedy wróci na Ziemię?

Pobyt Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zaplanowany jest na 14 dni, co oznacza, że powrót na Ziemię planowany jest na 10 lipca 2025 roku. Po zakończeniu misji kapsuła Dragon Grace odłączy się od stacji i wyląduje na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Następnie załoga zostanie przetransportowana helikopterem do Houston w Teksasie, a później trafi do Kolonii w Niemczech, gdzie przejdzie badania lekarskie i rehabilitację po pobycie w mikrograwitacji.