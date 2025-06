Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Jan Bednarek postanowili odpocząć po intensywnym sezonie i wspólnie z rodzinami wybrali się do jednej z najbardziej luksusowych miejscowości w Turcji - Belek. Choć są na wakacjach, nie porzucają aktywności fizycznej, o czym już wcześniej informowaliśmy. Teraz ujawniono, ile kosztuje pobyt w hotelu, w którym zatrzymali się piłkarze. Cena naprawdę robi wrażenie.

Robert Lewandowski wypoczywa w Turcji. Tyle trzeba zapłacić za dobę w tym samym hotelu

Na zdjęciach zamieszczanych przez piłkarzy w mediach społecznościowych widać słoneczną pogodę, malownicze widoki oraz fragmenty hotelowego kompleksu, z którego chętnie korzystają. Robert Lewandowski pokazał ujęcia z siłowni, a cała trójka uwieczniła też grę w golfa. Wśród publikowanych kadrów nie brakuje również tych z dużego basenu, który stanowi jedno z głównych miejsc wypoczynku.

Hotel Regnum Carya, w którym zatrzymali się piłkarze, to pięciogwiazdkowy ośrodek oferujący szereg atrakcji. Do dyspozycji gości są m.in. baseny, restauracje serwujące kuchnie z różnych stron świata, korty tenisowe czy strefa SPA. Na miejscu znajdują się także udogodnienia dla rodzin z dziećmi, w tym opieka animatorska. Wszystko wskazuje na to, że sportowcy wybrali miejsce, które umożliwia im zarówno relaks, jak i aktywne spędzanie czasu. Jak poinformował portal Pudelek, doba w hotelu, w którym wypoczywają piłkarze z rodzinami, kosztuje około 5700 złotych za dwie dorosłe osoby.

Anna Lewandowska, Marina i Julia Bednarek bawią się w Turcji

Na wakacjach w Turcji doskonale bawią się także żony piłkarzy. Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna i Julia Bednarek postanowiły spędzić wieczór tylko we własnym gronie. Na Instagramie Julii Bednarek pojawiły się nagrania z imprezy, gdzie nie zabrakło tańców, muzyki na żywo i pokazu fajerwerków. Z kolei żona Lewandowskiego opublikowała filmik z przejażdżki meleksem - widać na nim, jak cała trójka śpiewa i żartuje.