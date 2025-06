Ariana Grande spełnia się nie tylko jako wokalistka, ale także aktorka. Ostatnie miesiące były dla niej wyjątkowo intensywne. Artystka promowała film "Wicked", w którym zagrała jedną z głównych ról i pojawiała się na licznych premierach na całym świecie. Produkcja spotkała się z bardzo dobrym odbiorem widzów, a Grande otrzymała nawet nominację do Oscara za drugoplanową rolę żeńską. W jednym z wywiadów podkreśliła, że przez najbliższe dziesięć lat chce skupić się na aktorstwie. "Podnoszę głowę pomiędzy szlochami, aby bardzo podziękować Akademii za to uznanie. Nie mogę przestać płakać, co nikogo nie dziwi" - pisała w mediach społecznościowych, kiedy ogłoszono nominacje do jednej z najważniejszych nagród filmowych na świecie. Ostatnio wokalistka po raz kolejny mocno zaniepokoiła swoich fanów. Wszystko za sprawą jednego z ostatnich zdjęć.

Ariana Grande znowu zaniepokoiła fanów. Wszystko za sprawą jednego zdjęcia

Wygląd Ariany Grande już od jakiegoś czasu jest szeroko komentowany w sieci. Kiedy gwiazda pojawiała się na licznych premierach filmu "Wicked" zwracano uwagę na jej sylwetkę. Ostatnio wokalistka zmieniła swój styl, co nie umknęło uwadze mediów i fanów, którzy podkreślają, że jej modową inspiracją jest Audrey Hepburn. Fani uważają, że Grande byłaby idealną kandydatką do zagrania w filmie biograficznym o aktorce. Najnowsza publikacja wokalistki znów wzbudziła spore zainteresowanie. Fani zauważyli zmianę w jej wyglądzie. W sieci pojawiły się wpisy zaniepokojonych wielbicieli artystki, którzy martwią się jej stanem zdrowia. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ariana Grande zwróciła się z ważnym apelem do fanów. "Jest wiele różnych sposobów, aby wyglądać zdrowo"

Już wielokrotnie komentowano wygląd Ariany Grande i spekulowano, że jej drastyczna zmiana wagi związana jest z problemami zdrowotnymi. W sieci pojawiały się nawet porównania aktualnych zdjęć artystki z tymi sprzed lat. W tej sprawie postanowiła zainterweniować sama Grande, która zwróciła się z apelem do fanów. Wspominała o tym, że ludzie w końcu powinni przestać oceniać ciała innych, bo tak naprawdę nie wiedzą, przez co ktoś może przechodzić. "Jest wiele różnych sposobów, aby wyglądać zdrowo i pięknie. I szczerze, tamto ciało, do którego porównujecie moje obecne, było najbardziej niezdrową wersją mojego organizmu. Byłam na wielu antydepresantach, piłam, słabo się odżywiałam, znajdowałam się w najgorszym punkcie mojego życia. Ale wyglądałam w sposób, który uważacie za "zdrowy". W rzeczywistości to nie było zdrowie" - podsumowała.