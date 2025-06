Kuba Wojewódzki po raz kolejny wykorzystał swoją rubrykę "Mea Pulpa" w magazynie "Polityka" do skomentowania bieżących wydarzeń ze świata polskiego show-biznesu. W najnowszym felietonie, który tradycyjnie ukazuje się we wtorki, odniósł się m.in. do wypowiedzi Hanny Lis, nie szczędząc jej uszczypliwości. Wszystko w kontekście głośnej afery z udziałem Ryszarda Rynkowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel ocenia Fagatę. "Nie jest jedyną osobą, która robi kontrowersyjne rzeczy"

Kuba Wojewódzki wyśmiał Hannę Lis. W tle sprawa Ryszarda Rynkowskiego

Ryszard Rynkowski znalazł się w centrum skandalu po tym, jak spowodował kolizję samochodową, mając 1,6 promila alkoholu we krwi. Wypadek miał miejsce tuż przed jego występem na festiwalu w Opolu. Tłumaczenia menedżera artysty, który winą obarczył... oślepiające słońce, nie przekonały opinii publicznej, ani samego Wojewódzkiego. "Ryszard Rynkowski spowodował kolizję, mając 1,6 promila alkoholu we krwi. Jego menedżer twierdzi, że przyczyną wypadku było oślepiające słońce. Statystyki nie kłamią. Jesteśmy najbardziej nasłonecznionym narodem w Europie" - napisał żartobliwie Wojewódzki.

Na tym jednak nie poprzestał. W dalszej części felietonu odniósł się do komentarza Hanny Lis, która stwierdziła, że "Rynkowski mógł kogoś zabić". Prezenter nie przepuścił okazji, by skomentować jej wypowiedź z typową dla siebie drwiną.

Hanna Lis ostro wypowiedziała się o doniesieniach w sprawie Ryszarda Rynkowskiego: "Mógł kogoś zabić". Pod ciężarem tego miażdżącego publicystycznego rozpoznania sam czuję się nieżywy

- napisał Kuba Wojewódzki w rubryce "Mea Pulpa".

Kuba Wojewódzki zażartował z kariery Hanny Turnau. Szybko mu odpowiedziała

To nie był jedyny ironiczny komentarz Wojewódzkiego dotyczący ostatnich wydarzeń w show-biznesie. Showman zadrwił również z kariery Hanny Turnau. "Hanna Turnau pokazała się nago na Instagramie. W saunie. Zdjęcie podpisała hasłem: 'Zero potrzeb'. To zrozumiałe. Im dłuższa kariera, tym zapotrzebowanie na odzież jest większe" - napisał. Trzeba jednak przyznać, że aktorka wykazała się dużym dystansem - w mediach społecznościowych pochwaliła się, że zdążyła już przeczytać "rewelacje" na swój temat. "Sezon ogórkowy w szołbizie w pełni, skoro sam Kuba Wojewódzki zainteresował się moim saunowaniem" - zażartowała Turnau na Instagramie.