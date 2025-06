18 maja rzecznik Joe Bidena wydał oświadczenie na temat choroby byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. "W zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden został zbadany w związku z nowym odkryciem guzka prostaty po nasileniu objawów ze strony układu moczowego. W piątek zdiagnozowano u niego raka prostaty, charakteryzującego się wynikiem Gleasona dziewięć (grupa stopnia piątego) z przerzutami do kości" - informowano. Choć jest to bardziej agresywna postać choroby, w komunikacie przekazano, że nowotwór wydaje się być wrażliwy na hormony, co pozwala na skuteczne leczenie. W ostatnim czasie Joe Biden jest nieco mniej aktywny w życiu publicznym. Wiele osób zastanawiało się, jak obecnie czuje się były prezydent Stanów Zjednoczonych. Do sieci właśnie trafiło nagranie z jego udziałem.

Joe Biden wypoczywa w towarzystwie rodziny. Nowe nagranie podzieliło internautów

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widzimy Joe Bidena zajadającego lody w pobliżu plaży. Były prezydent jest otoczony rodziną i wygląda na naprawdę szczęśliwego. Choć Biden próbował zachować anonimowość - założył czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne, to niestety nie udało mu się umknąć uwadze przechodniów, którzy od razu chwycili za telefony. Część internautów potępiła ich zachowanie. "Ludzie, dajcie mu odpocząć. Gość je sobie lody z rodziną, co wy robicie", "Czemu ludzie nie mogą go zostawić w spokoju? Nie ma potrzeby, by robić zdjęcia i nagrywać, jak je lody" - pisali oburzeni. Inni z kolei ucieszyli się, że u byłego prezydenta wszystko w porządku. "Wygląda na szczęśliwego, cieszę się, że czuje się lepiej", "Dobrze go widzieć. Cieszę się, że korzysta z życia" - pisali. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Donald Trump zwrócił się do Bidena. Tego mu pożyczył

Po upublicznieniu informacji na temat problemów zdrowotnych Joe Bidena głos zabrał również Donald Trump. "Melania i ja jesteśmy zasmuceni, słysząc o niedawnej diagnozie medycznej Joe Bidena. Składamy najserdeczniejsze i najlepsze życzenia Jill i rodzinie, a Joe życzymy szybkiego i pomyślnego powrotu do zdrowia" - napisał.