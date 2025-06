Izabella Scorupco zyskała popularność m.in. dzięki roli w filmie "GoldenEye" z 1995 roku. W tym samym okresie poznała swojego pierwszego męża, Mariusza Czerkawskiego. Hokeista wówczas rozwijał swoją karierę sportową w Stanach Zjednoczonych. Choć ich związek trwał zaledwie dwa lata, w 1997 roku na świat przyszła ich córka Julia. Dziś już 28-letnia kobieta regularnie publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ze swojego życia. Ostatnio przekazała fanom radosną informację. Posypały się gratulacje.

Julia Scorupco zaręczyła się! 28-letnia córka Izabelli Scorupco została narzeczoną

Julia Scorupco pochwaliła się radosną nowiną. Jak wiadomo, 28-latka od wielu lat jest zakochana. Jej wybrankiem jest amerykański futbolista, CJ Hicks. Ostatnio para przeszła na kolejny poziom relacji. Zakochani się zaręczyli i planują razem wspólną przyszłość. Julia podzieliła się informacją, jak wyglądał ten wyjątkowy moment. Opublikowała zdjęcie, na którym mężczyzna klęka przed nią z pierścionkiem. "Dziewięć lat minęło i jakoś kocham cię coraz bardziej każdego dnia" - napisała w opisie na Instagramie. Internauci, w tym bliscy Julii, rzucili się do komentowania. "Tak się cieszę, gratulacje!", "Uwielbiam was, najlepsza para, jaka istnieje", "Jesteście cudowni, gratulacje" - czytamy w komentarzach w udostępnionym poście.

Czym zajmuje się Julia Scorupco? Kiedyś miała w planach pewną karierę

Julia Scorupco przez wiele lat trenowała koszykówkę. Jej ojciec przez jakiś czas myślał, że córka pójdzie w jego ślady i zwiąże swoją przyszłość ze sportem. Niestety, bardzo się pomylił. Julia wybrała zupełnie inną drogę. Wszystko się zmieniło na studiach. 28-latka skończyła medioznawstwo na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley położonym nad Zatoką San Francisco. Studiowała również socjologię. Obecnie pracuje w branży public relations. Scorupco nie zapomniała jednak o sporcie. Miłość do koszykówki zamieniła na miłość do futbolisty, czyli swojego narzeczonego.