Ryszard Rynkowski cały czas pojawia się w mediach. Wszystko przez fakt, że usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Artysta miał być jedną z gwiazd koncertu w Opolu w związku ze zbliżającymi się obchodami urodzin Jacka Cygana. W trakcie trasy na wydarzenie doszło do wypadku. "W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości" - przekazał wtedy dla "Super Expressu" młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji. Początkowo prokuratura informowała, że piosenkarz nie złożył żadnych wyjaśnień. Teraz okazało się, że jest zupełnie inaczej.

Nowe fakty w sprawie Ryszarda Rynkowskiego. Prokurator ujawnił, do czego się przyznał

Wyszło na jaw, że Ryszard Rynkowski złożył wyjaśnienia w sprawie. Nie wypowiadał się jednak zbyt wiele na temat nietrzeźwości. "Składał wyjaśnienia, tylko w takiej części, którą uznał za stosowne. Nie wiadomo, czy te wyjaśnienia nie ulegną zmianie. Prokurator musi je zweryfikować. Proszę więc nie oczekiwać, że będę je tutaj cytować" - powiedział prok. Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z "Faktem". "Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jak byśmy tego oczekiwali lub jakbyśmy chcieli wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać" - dodał. Odpowiedział też na nurtujące pytanie. "Nie tłumaczył, dlaczego wsiadł za kierownicę po alkoholu" - skwitował.

Ryszard Rynkowski wystosował przeprosiny. W takich słowach zwrócił się do fanów

Jakiś czas po ujawnieniu szokującej prawdy na temat wypadku Ryszarda Rynkowskiego, do redakcji Jastrząb Post trafiło oświadczenie piosenkarza. Artysta zaznaczył, że wyciągnie lekcję z tej sytuacji. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał Rynkowski. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy za kółkiem czują się bezkarne? "Dajemy większe przyzwolenie na picie tym, którzy coś osiągnęli"

