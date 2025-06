Podczas Malta Festival 2025 odbył się pokaz "Embodying Pasolini" - autorskiego spektaklu stworzonego przez francuskiego historyka mody i sztuki Oliviera Saillarda oraz wybitną, wielokrotnie nagradzaną szkocką aktorkę Tildę Swinton. Gwiazda została zaproszona do Polski przez mecenaskę festiwalu, Dominikę Kulczyk. Jej obecność przyciągnęła do Poznania prawdziwe tłumy.

Tilda Swinton pozuje z Dominiką Kulczyk. Fani pieją z zachwytu

Kulczyk uczyniła z festiwalu wydarzenie na światowym poziomie. Obecność gwiazd i rozmach okazały się sporym zaskoczeniem. Po pożegnalnym pokazie "Embodying Pasolini" filantropka zapozowała z laureatką Oscara. Obie panie postawiły na jasne kolory i wyglądały fantastycznie. Widać, że współpraca przebiegała w znakomitej atmosferze. Pod zdjęciem zamieszczonym na profilu Kulczyk zaroiło się od komplementów. "Pięknie pani wygląda, pani Dominiko! Piękne sukienki", "Dominiko, wyglądasz przepięknie. Powodzenia na festiwalu! Zdjęcia i relacje z wydarzenia są niesamowite", "Ta edycja przerosła moje najśmielsze oczekiwania" - czytamy.

Dominika Kulczyk wspomniała ojca. "Zawsze chciałeś celebrować życie"

Od śmierci Jana Kulczyka minęło już dziesięć lat. 24 czerwca przedsiębiorca obchodziłby 75. urodziny. Z tej okazji na profilu filantropki pojawił się przejmujący wpis. "Tato… dziś są twoje urodziny. Już dziesiąte spędzane przez nas bez ciebie. Urodziłeś się w Noc Świętojańską, która kalendarzowo przypadała z wczoraj na dziś. Dodatkowo wczoraj obchodziliśmy przecież Dzień Ojca. To zestawienie nie mogło być przypadkowe, a ja czułam twoją obecność tak blisko" - zaczęła Kulczyk. W dalszej części wpisu wyraziła wdzięczność ojcu za wszystko, co dla niej zrobił i podkreśliła, że to właśnie jego wsparcie odegrało kluczową rolę w jej rozwoju. "Zawsze chciałeś celebrować życie i narodzenie. Dziękuję ci tato, że dałeś mi skrzydła i pokazałeś, jak budować je w locie. Dziękuję, że wychowałeś mnie na kobietę, która w kobiecości czuje super moc. (...) Chciałabym tato, żebyś widział tę zmianę, która dzieje się teraz" - pisała.