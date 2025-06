Emocje związane z reprezentacją Polski w ostatnim czasie były ogromne. Michał Probierz po ostatniej wpadce w eliminacjach podał się do dymisji, a prezes PZPN poszukuje jego zastępcy. W tym samym czasie Lewandowski wraz ze Szczęsnym i Bednarkiem wybrali się na wakacje. Zabrali oczywiście swoje żony, które pokazały, jak się bawią w Turcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Lewandowskim: Chciałbym żeby sam przemówił, a nie przez PR-owców

Anna Lewandowska, Marina i Julia Bednarek bawią się w Turcji. Wyszły na miasto

Jedne z najpopularniejszych polskich WAGs, czyli żony piłkarzy, postanowiły nieco zaszaleć podczas tureckich wakacji. Panie podzieliły się wspólnie spędzonym wieczorem w mediach społecznościowych. Na relacji Julii Bednarek na Instagramie pojawiły się nagrania z zabawy. Celebrytki tańczyły i doskonale się bawiły na imprezie, na której mogły usłyszeć muzykę na żywo, a także doświadczyć pokazu pirotechnicznego. Pojawił się również filmik na profilu Lewandowskiej. Możemy na nim zobaczyć wszystkie panie, które jadą meleksem i śpiewają, choć nie wiemy co - na nagraniu podłożono bowiem muzykę. Jak widać, spędziły razem świetny wieczór.

Wielkie tureckie wakacje polskich piłkarzy. Tak odpoczywają za granicą

Lewandowscy, Szczęśni oraz Bednarkowie udali się do Turcji wraz z dziećmi, by nieco odetchnąć. Mimo że Lewandowscy przebywają na wakacjach, nie zapominają o tym, by dbać o formę fizyczną. Piłkarz ćwiczy indywidualnie na boisku, a wspólnie z ukochana trenuje na siłowni. Jak podkreśla trenerka, wakacje to idealny moment, by zadbać o formę i zdrowie. "To już taka nasza mała tradycja. Wiele osób może zapytać: 'Po co ćwiczyć na wakacjach?' A my odpowiadamy: bo właśnie wtedy mamy najlepszy czas, by zadbać o siebie" - napisała Lewandowska na Instagramie. Możemy również zobaczyć, że piłkarze korzystają z wolnego czasu i sprawdzili się w grze w golfa. Znaleźli także czas na zabawę z dziećmi. Jeździli również meleksami, a Marina pokazała, jak wraz z mężem zajadają lody.