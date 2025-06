Niedawno wyłoniono Miss Polonia 2025. Za najpiękniejszą Polkę uznano pochodzącą z Katowic 20-letnią Maję Todd, która na co dzień pracuje jako ratowniczka wodna, a jej największą pasją jest muzyka. Zapowiedziała już, że po wygranej chce kontynuować współpracę z fundacją Miss Polonia, którą zaczęła jeszcze podczas finału. Jak się okazuje, nie wszystkim spodobał się werdykt jury i w sieci pojawiło się mnóstwo słów krytyki. Fani konkursu twierdzą, że to inna uczestniczka zasłużyła na zwycięstwo.

Widzowie oburzeni decyzją jury. Uważają, że to inna kandydatka powinna otrzymać tytuł Miss Polonia

O tytuł najpiękniejszej Polki walczyły 24 kandydatki. Widzowie Telewizji Polskiej głosowali także na Miss Publiczności. Została nią kandydatka numer 24, czyli 21-letnia Julia Łuczak, która była faworytką wielu jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu. Wyróżniono ją także tytułem Miss serwisu naszemiasto.pl, więc miała ogromne poparcie widzów i internautów.

Ostatecznie Łuczak otrzymała tytuł I Wicemiss, co spotkało się ze sporym oburzeniem. W komentarzach, które po ogłoszeniu Miss Polonii pojawiły się w sieci, przewijały się opinie, że to właśnie Julia Łuczak zasłużyła na koronę i powinna zostać uznana przez jury za najpiękniejszą Polkę. "Powinna wygrać. Miałaby większe szanse być najpiękniejszą na świecie. Szkoda". "Powinna wygrać Łuczak" - pisano w komentarzach.

Karolina Bielawska skomentowała burzę w sieci po wyborze miss. "Korona jest na właściwej głowie"

Do całego zamieszania miała okazję odnieść się Karolina Bielawska, która otrzymała tytuł Miss Polonia w 2019 roku, a potem zwyciężyła także w konkursie Miss World, zostając drugą w historii Polką, która została w ten sposób wyróżniona. Bielawska zasiada w jury konkursu Miss Polonia i w rozmowie z serwisem eska.pl przyznała, że jest bardzo zadowolona z wyniku. - Bardzo się z niego cieszę. Myślę, że to było trudne zadanie, ponieważ tak wiele dziewczyn wspaniale się prezentowało na scenie - podkreśliła. W dalszej części wypowiedzi wyjawiła, co brane jest pod uwagę przy wyborze laureatki. Zaznaczyła, że wyróżniono właściwą dziewczynę i nie ma co do tego wątpliwości.

Tak jak to było wspomniane, bierzemy pod uwagę całokształt i to, jaką inicjatywę, zaangażowanie dziewczyny wykazywały podczas całokształtu konkursu i zgrupowania. Tak że myślę, że korona jest na właściwej głowie

- podsumowała.