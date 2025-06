14 czerwca Ryszard Rynkowski spowodował kolizję na drodze, gdy jechał na festiwal w Opolu. - W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości -przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji, na łamach "Super Expressu".

REKLAMA

Zobacz wideo Pościg za piratem drogowym. Kierowca miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie

Ryszard Rynkowski prowadził pod wpływem alkoholu. Są nowe wieści w sprawie

Rynkowski spowodował kolizję, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. Niedługo później w jego domu zjawiła się policja. Według "Super Expressu" piosenkarz został zbadany alkomatem aż cztery razy. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów. - Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień - powiedział tabloidowi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Jak zasugerował w rozmowie z "Faktem" adwokat Rynkowskiego, miały pojawić się pewne wątpliwości co do tej sprawy. - Stężenie alkoholu, które jest w zarzucie, najprawdopodobniej nie odpowiada stężeniu, jakie mogło być w organizmie w chwili prowadzenia pojazdu. Między czasem, kiedy miał prowadzić samochód, a czasem zatrzymania minęło około półtorej godziny - przekazał mecenas Adam Kozioziembski. Na pytanie o to, czy Rynkowski sięgnął po alkohol dopiero po spowodowaniu kolizji, adwokat odpowiedział krótko: "Tak".

Jak przekazał "Super Express", u wokalisty nie przeprowadzono badania na zawartość alkoholu we krwi. Tę kwestię skomentował jednak rzecznika prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu. - Pan Ryszard R. został przebadany wyłącznie przy pomocy analizatora alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniki badań z analizatora są tak samo ważne, również procesowo, jak badanie krwi. Tak że to nie ma specjalnego znaczenia. Tym bardziej że podejrzany przyznał się do spożywania alkoholu - wyjawił "Faktowi" prokurator Andrzej Kukawski.

Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie. Przeprosił w nim fanów

Niedługo po ujawnieniu szokującej sprawy do redakcji Jastrząb Post trafiło oświadczenie piosenkarza, w którym zaznaczył, że wyciągnie lekcję z tej sytuacji. "Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski" - przekazał Rynkowski. Więcej przeczytacie tutaj: Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie ws. jazdy po alkoholu. Padły przeprosiny