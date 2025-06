Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się z hukiem. Ostatnio aktorka wyjechała na wakacje i publikowała w mediach społecznościowych kadry z podróży. Tancerz, który spędzał z córkami Dzień Ojca, zamieścił w sieci wpis, który przykuł uwagę. "Czy tak wyobrażałem sobie moje ojcostwo? Nie. Miałem na to inny plan. Ale plany trzeba modyfikować, dostosowywać do życiowej sytuacji. Za każdym razem, kiedy nie ma mnie przy nich, i czuję, że nie tak miało być, to myślę o tym, że przecież wrócę. Zawsze będę wracać. Chcę wracać, nieważne gdzie jestem i co robię. I mimo, że teraz jest "tylko" 50%, to czuję, jestem na stówę bardziej niż kiedykolwiek" - pisał. Kaczorowska odpowiedziała na jego wpis?

Agnieszka Kaczorowska z nowym wpisem. "Stęskniona mama wraca wypoczęta"

Na profilu Agnieszki Kaczorowskiej w mediach społecznościowych pojawiła się fotorelacja z wyjazdu na Ibizę. Na zamieszczonych kadrach aktorka pływała, spacerowała w okolicy pięknej przyrody, spędzała czas na łódce i jeździła na skuterze. Z twarzy nie schodził jej uśmiech. Agnieszka Kaczorowska opatrzyła kadry krótkim opisem, który zabrzmiał dość wymownie po publikacji jej byłego partnera. "Dzięki Ibiza! Nie będąc na żadnej imprezie, świetnie się bawiłam... Stęskniona mama wraca wypoczęta" - czytamy na jej profilu. Myślicie, że tymi słowami Agnieszka Kaczorowska chciała wbić szpilę byłemu partnerowi? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Agnieszka Kaczorowska o marzeniach podróżniczych. "Bardzo chciałabym odwiedzić..."

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa swojego zamiłowania do podróży. W niedawnym wpisie opublikowanym na platformie Instagram wyjawiła, gdzie chciałaby się wybrać. "Jakie macie marzenia podróżnicze? Ja bardzo chciałabym odwiedzić Afrykę, zobaczyć roztańczoną Kubę, przejechać całe USA z naciskiem na Parki Narodowe, pojechać na norweskie fiordy i zajrzeć we wszystkie zakątki Włoch, w których nie byłam. No dobra, to nie wszystko. Ale te kierunki wrzucam na nową mapę marzeń" - pisała aktorka w mediach społecznościowych.