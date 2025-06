Jeszcze do niedawna Łukasz Schreiber był mężem Marianny, która dziś jest niezwykle aktywna w sieci. 10 czerwca w warszawskim Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa rozwodowa polityka i prawicowej aktywistki. Oboje zachowali jednak spokój i obeszło się bez problemów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości związał się z Weroniką Reiter i para zdążyła się już zaręczyć, o czym informowaliśmy tutaj: Nowy rozdział polityka PiS po rozwodzie. Schreiber ogłosił to z ukochaną. "Na zawsze". Kim jest ukochana Łukasza Schreibera? Takie ma plany.

Łukasz Schreiber zaręczył się z Weroniką Reiter. Kim jest jego ukochana?

Pierwszy raz Weronikę Reiter zobaczyliśmy u boku Łukasza Schreibera w sylwestrową noc z 2024 na 2025 rok. Ich wspólne zdjęcie wywołało spore poruszenie w mediach. Para nie jest jednak wylewna w kwestii relacji. Ukochana polityka pojawiła się u jego boku podczas rozprawy rozwodowej. 23 czerwca zakochani się zaręczyli. Portal Pudelek skontaktował się z Reiter i postanowił zapytać o jej plany związane ze ślubem. Można dowiedzieć się także nieco więcej na temat kariery zawodowej narzeczonej posła. "Po moim narzeczonym spodziewam się wszystkiego, co najpiękniejsze. W dalszym ciągu nie planuję wypowiadać się publicznie na temat naszego życia prywatnego - chronimy je, w związku z czym na pewno nie zdradzimy daty ślubu. Obecnie zawodowo skupiam się na biurze nieruchomości, które otworzyłam, a nie np. na udzielaniu wywiadów" - przekazała serwisowi ukochana Schreibera.

Marianna Schreiber ujawnia prawdę o relacji z Piotrem Korczarowskim

Łukasz Schreiber nie jest wylewny w kwestii nowej relacji, za to jego była już żona wręcz przeciwnie. Jakiś czas temu rozstała się z Przemysławem Czarneckim, a niedługo później poinformowała o związku z Piotrem Korczarowskim. W mediach pojawiły się spekulacje, że i ta relacja także przeszła do historii. Okazuje się, że były to jednak wyłącznie pogłoski. Marianna opublikowała zdjęcie z ukochanym. "Daliśmy sobie szansę. Nie będzie to łatwe, ale obydwoje chcemy tego samego systemu tradycyjnej rodziny. I to się liczy" - przekazała celebrytka. Tutaj dowiecie się więcej: Schreiber z dobitną deklaracją. Ujawnia, jak teraz wygląda jej relacja z Korczarowskim