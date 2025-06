W ostatnim czasie w świecie sportu nie brakuje emocji - najgłośniej odbiło się odejście Roberta Lewandowskiego z reprezentacji Polski po konflikcie z trenerem Michałem Probierzem. Lewandowski utracił opaskę kapitana na rzecz Piotra Zielińskiego, co sprawiło, że ogłosił zawieszenie gry w kadrze dopóki prowadzi ją Probierz. Teraz Robert Lewandowski postanowił odetchnąć od medialnego zgiełku. Wraz z Wojciechem Szczęsnym i Janem Bednarkiem wspólnie z rodzinami spędzają wakacje w Turcji. Sieć obiegły zdjęcia z wypoczynku sportowców.

Robert Lewandowski na urlopie nie zapomina o treningu. Prosto z siłowni zapozował z Anną Lewandowską

Choć to czas odpoczynku, piłkarze nie zapominają o aktywności fizycznej - Lewandowski m.in. ćwiczy indywidualnie na boisku, a wspólnie z żoną Anną trenuje na siłowni. Jak podkreśla Anna Lewandowska, dla nich wakacje to idealny moment, by zadbać o formę i zdrowie. "To już taka nasza mała tradycja. Wiele osób może zapytać: 'Po co ćwiczyć na wakacjach?' A my odpowiadamy: bo właśnie wtedy mamy najlepszy czas, by zadbać o siebie" - napisała Lewandowska na Instagramie. Trenerka pokazała przy okazji wspólne zdjęcie z mężem w przerwie pomiędzy ćwiczeniami.

Do sportowych zmagań dołączyły także żony pozostałych zawodników - Marina Łuczenko-Szczęsna i Julia Bednarek, które wspólnie z Anną Lewandowską ćwiczyły i chętnie dzieliły się zdjęciami z treningów na Instagramie. W czasie wolnym z kolei piłkarze zajmują się dziećmi, a ich żony dokumentują te rodzinne chwile w mediach społecznościowych. Szczególnie wiele zdjęć pojawiło się przy okazji Dnia Ojca, który przypadał 23 czerwca - widać na nich uśmiechniętych ojców bawiących się ze swoimi pociechami. Jesteś ciekawy/ciekawa, jak wypoczywają Zdjęcia zobaczysz tutaj:

Robert Lewandowski świętował Dzień Ojca

23 czerwca z okazji Dnia Ojca Anna Lewandowska opublikowała wzruszające zdjęcie Roberta Lewandowskiego z ich córkami - Klarą i Laurą. Na fotografii, którą udostępniła na Instagramie, piłkarz relaksuje się z dziećmi przy basenie. Uwagę fanów przyciągnął nie tylko sam kadr, ale też opis. "Dla najlepszego taty na świecie! Wszystkiego, co najlepsze z okazji Dnia Taty!" - podpisała fotografię żona sportowca. Lewandowski niejednokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego ojcostwo. W wywiadzie dla "Faktów po Faktach" mówił, że spędzanie czasu z córkami daje mu ogromną motywację. Co dokładnie powiedział? O tym przeczytasz tutaj: Roześmiany Lewy świętuje Dzień Ojca. Uwagę kradnie podpis uroczego kadru