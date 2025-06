Paweł Kukiz, niegdyś lider zespołu Piersi i wokalista Aya RL, dziś polityk, od lat wzbudza zainteresowanie mediów. Od ponad 30 lat jest mężem Małgorzaty z domu Skarbek, z którą doczekał się trzech córek: Julii, Poli i Hanny. Choć Kukiz wzbudza kontrowersje na scenie politycznej, w życiu prywatnym pozostaje wierny rodzinie, która odgrywa dla niego ogromną rolę. Co wiemy o jego najbliższych?

REKLAMA

Zobacz wideo Flinta wspiera społeczność LGBTQ+. Odniosła się do kwestii adopcji dzieci

Paweł Kukiz poznał przyszłą żonę jako nastolatek. Małgorzatę poślubił w 1991 roku

Paweł i Małgorzata poznali się jako nastolatkowie. Kukiz wspomina, że już wtedy czuł, że to właśnie ona zostanie jego żoną. - Trudno w to uwierzyć, ale na rok przed poznaniem Gosi, kiedy byłem w czwartej klasie liceum, w internacie, który był obok budynku szkoły, mieliśmy na ostatnim piętrze w narożnym pokoju Klub Krótkofalowców. Kolegom powiedziałem wtedy: "Tutaj będzie mieszkała moja przyszła żona". Okazuje się, że rzeczywiście Gosia, ponieważ była spoza mojej miejscowości, gdy zaczęła naukę w liceum przedszkolanek, mieszkała w tym internacie, w pokoju 314. Magia po prostu! - opowiadał Paweł Kukiz.

Pobrali się 9 lutego 1991 roku. Z małżeństwa Kukizów przyszły na świat trzy córki: Julia, urodzona w 1991 roku, Pola, która przyszła na świat w 1994 roku oraz Hanna, która w 2025 roku skończy 25 lat. Kukiz przyznał w jednym z wywiadów, że choć każdy mężczyzna marzy o synu, on cieszy się z córek. - Gdybym miał przy moim trybie życia syna, który posiadłby podobne cechy charakterologiczne do moich, to mogłoby się to bardzo źle skończyć i dla niego, i dla mnie - przyznał w rozmowie z "Faktem".

Paweł Kukiz ma trzy dorosłe córki. Czym się zajmują? U dwóch z nich zdiagnozowano poważne choroby

Julia, najstarsza córka Kukizów ukończyła dwa kierunki studiów - zarządzanie oraz komunikację wizerunkową. Kształciła się również w projektowaniu ubioru w Warszawie. Zajmuje się modą i mimo znanego nazwiska, stara się samodzielnie budować karierę. W 2018 roku wyszła za mąż, a w 2021 roku została mamą. Pola z kolei otwarcie mówi o swojej walce z endometriozą. Dowiedziała się o niej przypadkiem, gdy nagły atak bólu zaprowadził ją do szpitala. Dziś Pola stara się zwiększać świadomość na temat tej choroby poprzez media społecznościowe. "Trafiłam z pracy prosto do szpitala, bo z bólu prawie nie byłam w stanie chodzić. Następnego dnia miałam operację. Niestety w moim przypadku endometrioza została "wykryta", jak była już w dosyć zaawansowanym stopniu" - wyznała na Instagramie. Hanna, najmłodsza córka, zmaga się z poważną chorobą nerek. Zdiagnozowano u niej niewydolność już w 2006 roku. Przeszła kilka transplantacji - pierwszy przeszczep dał nadzieję, ale konieczne były kolejne. Trzeci zabieg wykonano w lipcu 2019 roku. Rodzina bardzo wspierała Hannę w trudnych momentach - mama dowoziła ją na dializy trzy razy w tygodniu. Zdjęcia córek Pawła Kukiza zobaczysz tutaj:

Paweł Kukiz z rodzinąOtwórz galerię