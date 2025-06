Od lat "Forbes" publikuje ranking najbogatszych Polaków. W 2025 roku według magazynu największy majątek zgromadził Michał Sołowow (28 mld zł). Takie zestawienie tworzy również "Wprost". Trzynastokrotnie na czele tej listy plasował się Jan Kulczyk, który 24 czerwca świętowałby 75. urodziny. Dziś jego dzieci, które odziedziczyły po nim majątek, również co roku pojawiają się w "dziesiątce". W tym roku w rankingu "Forbes" Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk zajęli kolejno czwarte (9,4 mld zł) i szóste (7,9 mld zł) miejsce. Choć Jan Kulczyk kilkanaście razy był wyróżniany jako najbogatszy z rodaków, w pewnym momencie jego majątek znacząco zmalał. Wszystko przez rozwód.

Jan Kulczyk stracił fortunę. Tyle kosztował go rozwód z Grażyną Kulczyk

Jan Kulczyk ożenił się z Grażyną, z którą doczekał się właśnie Sebastiana i Dominiki. W czasie trwania ich małżeństwa biznesmen gromadził coraz większy majątek, a od 2000 do 2006 roku to właśnie przedsiębiorca był najbogatszym Polakiem według zestawienia "Wprost". Wiele zmieniło się w 2007 roku, gdy w rankingu był "dopiero" 12. Wszystko przez zakończenie małżeństwa. Dzięki temu w pewnym momencie Grażyna Kulczyk zgromadziła ponad dwa miliardy majątku. I choć w 2007 roku biznesmen znajdował się poza "dziesiątką", już rok później powrócił na pierwsze miejsce w rankingu, którego nie oddał aż do śmierci w 2015 roku - w 2016 roku na czele zestawienia "Wprost" znalazły się jego dzieci.

Jan Kulczyk rozstał się z żoną dla Joanny Przetakiewicz

Przed laty Przetakiewicz opowiedziała, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie. "[Z Janem] spotkaliśmy się na wielkim przyjęciu. Janek powiedział wtedy: Ja już ciebie widziałem. We Florencji, w Galerii Uffizi. Jak to możliwe, że mogłaś pozować Botticellemu w XV w. Jesteś żywcem zdjęta z obrazu 'Narodziny Wenus'" - przekazała na łamach "Vivy!". Po czasie Przetakiewicz odeszła od męża. Podkreślała, że miała swoje pieniądze. "Dały mi wolność wyboru. Nie odchodziłam do innego i pewnie żyłabym sama, gdybym nie spotkała kogoś tak niezwykłego" - mówiła wywiadzie. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka przyznała, że to właśnie ona była powodem rozstania Kulczyka z żoną. "Ja nie mam zamiaru tutaj udawać świętej i opowiadać, że tak się stało, a to w ogóle nie jest moja wina. (…) To była tak wielka miłość z mojej strony, że była o wiele silniejsza niż wyrzuty sumienia" - mówiła.

Kulczyk i Przetakiewicz zamieszkali razem w Londynie, choć synowie celebrytki nie od razu zaakceptowali nowego partnera matki. "Janek nie próbuje nawet wchodzić w rolę ojca zastępczego. Najtrudniejsze rozmowy to ja, ale najtrudniejsze sytuacje — on. Niedawno średni syn, jako redaktor szkolnej gazetki, dostał zadanie zrobienia wywiadu z Lechem Wałęsą. Janek [...] wykonał kilka telefonów, wsadził Filipa w samolot i zorganizował krótkie spotkanie" - opowiadała przed laty. Przetakiewicz przyznała, że miliarder był "niezwykle dobrym, wrażliwym człowiekiem, który naprawdę kocha ludzi". W 2013 roku para się jednak rozstała, a dwa lata później biznesmen zmarł w Wiedniu przez powikłania po zabiegu kardiologicznym.