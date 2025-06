Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w ubiegłym roku niespodziewanie ogłosili rozstanie, czym zaskoczyli zarówno media, jak i fanów. Choć przez lata uchodzili za parę idealną, rzeczywistość okazała się inna. Z myślą o dobru swoich córek dawni zakochani zdecydowali się na negocjacje rozwodowe, by jak najlepiej zadbać o ich przyszłość. Tancerz wielokrotnie podkreślał, że najważniejsze jest dla niego zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i szczęśliwego dzieciństwa. Z okazji Dnia Ojca celebryta opublikował w sieci poruszający wpis, w którym podzielił się refleksją na temat swojej codzienności w nowej roli.

Maciej Pela opublikował emocjonalny wpis z okazji dnia ojca. "Czy tak wyobrażałem sobie moje ojcostwo? Nie"

Maciej Pela bardzo często pokazuje w mediach społecznościowych, jak spędza czas ze swoimi córkami. W wywiadach podkreśla, że ich szczęście i bezpieczeństwo są dla niego priorytetem. W najnowszym, dość obszernym wpisie tancerz wspomniał m.in., jak teraz wygląda jego codzienność z córkami i że to właśnie od nich dostaje dużo wsparcia i zapewnienia, że dobrze pełni swoją rolę. "Pobudka o 5:50, bo trzeba już świętować, musli ze śmietanką 36 proc., wspinaczka, książki, spacer na bulwarach wiślanych, lody i picka na koniec dnia. Wyjątkowy dzień, inny niż wszystkie. Drogi tato. Czasem tego nie słyszysz, czasem nikt ci tego nie mówi - ale jesteś świetny, dajesz radę... I po prostu bądź" - czytamy. W dalszej części wpisu Pela podkreślił, że inaczej wyobrażał sobie swoje życie, ale stara się dostosować do obecnej sytuacji.

Nie będę wchodził z nikim w filozoficzny dyskurs o przecenianiu ojców w obecnych czasach, klaskaniu za każdą rzecz itp. Dziś jest nasz dzień i w ten sposób chcę go celebrować. Czy tak wyobrażałem sobie moje ojcostwo? Nie. Miałem na to inny plan. Ale plany trzeba modyfikować, dostosowywać do życiowej sytuacji

- podkreśliła Pela.

Maciej Pela uderza w Kaczorowską. "Zawsze będę wracać. Chcę wracać, nieważne gdzie jestem i co robię"

Maciej Pela kąśliwie odniósł się także do jednej z publikacji swojej byłej partnerki. Kaczorowska obecnie wypoczywa na rajskich wakacjach, skąd publikuje w sieci liczne zdjęcia. Pod jedną z fotografii dodała podpis "nie wracam". Trudno nie odnieść wrażenia, że wpis Peli nie jest poniekąd komentarzem do tej publikacji. "Za każdym razem, kiedy nie ma mnie przy nich i czuję, że nie tak miało być, to myślę o tym, że przecież wrócę. Zawsze będę wracać. Chcę wracać, nieważne gdzie jestem i co robię. I mimo że teraz jest "tylko" 50 proc., to czuję, jestem na stówę bardziej niż kiedykolwiek. A jeśli masz taką możliwość, czujesz, że chcesz, to zadzwoń do taty i powiedz: kocham cię" - podsumował tancerz.