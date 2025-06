W mediach już od długiego czasu huczy o ceremonii Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez. Spekuluje się, że miliarder inspirował się głośnym ślubem George'a Clooneya i Amal Alamuddin z 2014 roku. Jeszcze przed przyjazdem gości w mediach pojawiły się informacje dotyczące szczegółów organizacji imprezy, która ma kosztować w przeliczeniu ok. 50 mln zł. Jak na razie nie jest znana dokładna data wydarzenia. W mediach przewija się informacja, że ślub i wesele rozpoczną się w czwartek 26 czerwa i potrwają nawet do 29 czerwca. Jak przekazał w rozmowie ze stacją CNN pracownik weneckiego ratusza, konsultanci ślubni zabukowali różnego rodzaju lokalizacje w mieście na kilka dat i decyzje będą podejmowane na bieżąco m.in. w zależności od pogody. Co jeszcze wiadomo o szczegółach ceremonii?

Mieszkańcy Wenecji zapowiadają protesty. Nie chcą wesela miliardera w swoim mieście

Jak wskazują zagraniczne media, jedną z najbardziej prawdopodobnych lokalizacji na samą ślubną ceremonię jest wyspa San Giorgio Maggiore, hotel Aman lub zbrojownia Scuola Grande della Misericordia z XVI w. Mieszkańcy Wenecji już zapowiedzieli, że zamierzają protestować przeciwko organizacji wesela miliardera w ich mieście. Organizatorzy wydarzenia podkreślają jednak, że dokładają wszelkich starań, aby impreza w jak najmniejszy sposób zakłóciła życie w mieście.

Plotki o "przejęciu" miasta są całkowicie fałszywe i diametralnie sprzeczne z naszymi celami i rzeczywistością. Od samego początku instrukcje od naszego klienta i nasze własne zasady były bardzo jasne: chcemy minimalizować wszelkie zakłóceń w mieście

- podkreślili w rozmowie z CNN.

Celebrycka śmietanka na weselu Bezosa. Miliarder zobowiązał gości do podpisania klauzuli poufności

Na ślubie Jeffa Bezosa, który już jest określany "ślubem roku", ma zjawić się sama towarzyska śmietanka, w sumie zaproszono ponad 200 gości, których rzekomo zobowiązano do podpisania klauzuli poufności. Na liście gości mają pojawić się m.in. Ivanka Trump, Salma Hayek, Oprah Winfrey, Bill Gates, Leonardo DiCaprio i Salma Hayek. Jak przekazał serwis CNN, część celebrytów ma odwiedzić kultowy Harry's Bar, gdzie swego czasu przesiadywał Ernest Hemingway.