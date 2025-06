Brad Pitt i Angelina Jolie oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo w grudniu 2024 roku. Okazało się, że ich rozstanie zapoczątkowało okres głębokich zmian w życiu aktora. W najnowszym wywiadzie 61-latek otworzył się na temat swojego pierwszego spotkania Anonimowych Alkoholików. Twierdzi, że było to dla niego przełomowe doświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Żona Adamczyka poznała Brada Pitta. Jest zachwycona

Brad Pitt szczerze o uczęszczaniu na spotkania AA. "Próbowałem wszystkiego"

W najnowszym odcinku podcastu "Armchair Expert" Brad Pitt opowiedział o swojej zmaganiach z uzależnieniem i pierwszym spotkaniu Anonimowych Alkoholików, które odmieniło jego życie. 61-letni celebryta przyznał, że był wtedy "prawie na kolanach" i czuł, że nadszedł czas, aby "obudzić się w niektórych obszarach" swojego życia. - Próbowałem wszystkiego (...). To był trudny czas. Potrzebowałem restartu - wyznał szczerze Pitt. Choć aktor nie podał dokładnej daty swojego pierwszego spotkania AA, wcześniej w rozmowie z "New York Times" przyznał, że uczęszczał na nie przez około półtora roku po rozstaniu z Jolie w 2016 roku.

Rozwód Pitta i Jolie był szeroko komentowany w mediach, a on sam nie ukrywa, że tamten okres był dla niego ogromnym wyzwaniem emocjonalnym. Jak twierdzi, spotkania AA stały się dla niego ważnym elementem procesu leczenia i osobistej transformacji.

Brad Pitt jest związany z 29-letnią projektantką biżuterii. Co wiadomo o Ines de Ramon?

Obecnie Brad Pitt znów cieszy się życiem - zarówno zawodowo, pracując przy głośnym projekcie filmowym "F1", jak i prywatnie. Od 2022 roku spotyka się z 29 lat młodszą Ines de Ramon, projektantką biżuterii. - To bardziej poważny związek niż tylko randkowanie. Brad kocha w niej tak wiele rzeczy. Jest dla niego wspaniała - przekazał amerykańskim mediom znajomy Pitta. Ines de Ramon ukończyła Uniwersytet Genewski w 2013 roku, zdobywając tytuł licencjata z administracji biznesowej. Dodatkowo posiada certyfikat trenera zdrowia żywieniowego uzyskany w Institute for Integrative Nutrition. Mimo to, najbardziej związana jest z branżą jubilerską. W przeszłości pracowała m.in. w dziale biżuterii prestiżowego domu aukcyjnego Christie's oraz u luksusowego szwajcarskiego jubilera De Grisogono. Obecnie de Ramon pełni funkcję dyrektorki ds. sprzedaży hurtowej w znanej marce Anita Ko Jewelery z Los Angeles. Biżuterię tej firmy noszą takie gwiazdy jak Hailey Bieber, Kourtney Kardashian czy Mandy Moore.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.