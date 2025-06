Zarówno książki, jak i filmy z serii o Harrym Potterze są dla wielu częścią dzieciństwa. Jedna z najpopularniejszych serii na świecie doczeka się również serialowej odsłony. Ogłoszono już, kto wcieli się w najważniejsze postacie uniwersum, co spotkało się z mieszanymi komentarzami ze strony fanów. Czynny udział w produkcji serialu bierze J.K. Rowling, która jest autorką książek o czarodzieju. Potwierdziła, że bierze udział w pracach nad produkcją.

REKLAMA

Zobacz wideo Wszyscy wiemy, jak zmienili się główni bohaterzy "Harry'ego Pottera". Drugoplanowych postaci dziś nie poznacie!

J.K. Rowling skomentowała scenariusz najnowszego serialu o Harrym Potterze

Wierni fani w większości nie są zadowoleni, że HBO zdecydowało się na produkcję serialu o Harrym Potterze. Sama J.K. Rowling, która stworzyła czarodziejskie uniwersum, również ma na pieńku z pasjonatami własnej serii. Niektórzy już bojkotują powstający serial. Wszystko przez poglądy Rowling. Chodzi o jej wypowiedzi ws. osób transpłciowych. Pisarka publicznie pochwaliła orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego ograniczające prawa osób transpłciowych. To spowodowało, że ponad 400 osób związanych z branżą filmową podpisało list, w którym domagano się jasnego stanowiska wobec jej wypowiedzi. Jednym z sygnatariuszy był Paapa Essiedu, który wcieli się w profesora Snape'a. Do tej sprawy odniósł się prezes HBO. Casey Bloys stwierdził, że światopogląd pisarki jest wyłącznie kwestią osobistą. Stacja nie będzie narzucać ideologii w serialu o Potterze. - Naszym priorytetem jest to, co jest na ekranie - twierdził Bloys w podcaście "The Town with Matthew Belloni".

Tym razem autorka, która bierze udział przy tworzeniu serialu jako producentka wykonawcza, skomentowała nadchodzącą produkcję opowiadającą o przygodach młodego czarodzieja - a konkretniej jej scenariusz. Nie kryła przy tym zadowolenia. "Przeczytałam dwa pierwsze odcinki nadchodzącego serialu HBO o Harrym Potterze i są fantastyczne" - napisała w serwisie X Rowling.

J.K. Rowling ma wielu przeciwników. Wśród nich są Daniel Radcliffe i Emma Watson

Przez lata autorka siedmiu książek o Harrym Potterze miała dobre relacje z obsadą filmów o czarodzieju. Wypowiedzi Rowling związane z osobami transpłciowymi zirytowały jednak aktorów - w tym Daniela Radcliffe'a, który wcielał się w Harry'ego Pottera oraz Emmę Watson, która grała Hermionę Granger. Pisarka drwiła z pojęcia "osób, które menstruują", a także sugerowała, że prawa transkobiet nie powinny zostać zrównane z prawami kobiet cispłciowych - takich, których płeć jest zgodna z oznaczeniem przypisanym przy narodzinach.

Radcliffe niegdyś ostro odpisał na jeden ze wpisów pisarki. "Transpłciowe kobiety to kobiety. Wszelkie oświadczenia stanowiące inaczej wymazują tożsamość i godność osób transpłciowych" - napisał w serwisie X. Emma Watson również zdecydowała się na opublikowanie wymownych słowa. "Chcę, aby moi transpłciowi fani wiedzieli, że ja i tak wielu innych ludzi na całym świecie widzimy was, szanujemy i kochamy za to, kim jesteście" - napisała w mediach społecznościowych w odpowiedzi na słowa J.K. Rowling.