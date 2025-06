Antonina Turnau i Marek Kondrat są małżeństwem od 2015 roku. Od samego początku ich relacja przyciąga ogromne zainteresowanie ze względu na sporą różnicę wieku, jaka dzieli parę. Aktor jest starszy od swojej partnerki o 38 lat. Para doczekała się narodziny jednego dziecka - Heleny. Córka Grzegorza Turnaua rzadko dzieli się w sieci kadrami z prywatnego życia. Tym razem zrobiła wyjątek.

Antonina Turnau wyjątkowym zdjęciem uczciła Dzień Ojca. Córka Grzegorza Turnaua pokazała wyjątkowe zdjęcie z domowego archiwum

Antonina Turnau i Marek Kondrat poznali się jeszcze, kiedy jego ukochana była dzieckiem, bo aktor przyjaźnił się z Grzegorzem Turnauem. Córka muzyka w 2012 roku realizowała reportaż z udziałem Marka Kondrata w programie "Wszystko o kulturze" i mieli okazję spędzić trochę czasu razem. Zdarzyło im się współpracować ze sobą także później i to właśnie wtedy zrodziło się między nimi uczucie. W jednym z wywiadów Antonina Turnau wspomniała, że jeśli chodzi o jej związek, to od samego początku czuła wsparcie swojej rodziny. W tej samej rozmowie wspomniała także o roli taty w jej życiu.

Na pewno mój tata jest i zawsze był dla mnie wzorcem mężczyzny i wzorem męża, kiedy obserwowałam jego relację z mamą. Marek daje mi poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, jest czuły i mądry - fundamentalnie są zatem bardzo podobni

- podkreśliła. W najnowszej relacji na Instagramie córka Grzegorza Turnaua złożyła życzenia swojemu tacie z okazji dnia ojca. Udostępniła prywatne zdjęcie, na którym widać także jej partnera. Fotografię znajdziecie w galerii na górze strony. Na fotografii widzimy Grzegorza Turnaua i Marka Kondrata podczas przejażdżki łódką. Aktor ma na sobie czapkę kapitana i siedzi za sterami, a jego przyjaciel relaksuje się obok. Panowie mają na sobie takie same marynarskie koszulki w paski. Antonina Turnau do fotografii swojego ojca i partnera dodała kilka serduszek i podkreśliła, że zdjęcie publikuje z okazji Dnia Ojca.

Marek Kondrat dołączył do obsady "Lalki". "To moja ulubiona powieść"

Marek Kondrat w 2017 roku zapowiedział, że odchodzi z aktorstwa i skupił się na biznesie związanym z winem. Ostatnio zmienił jednak zdanie i przyjął propozycję zagrania w filmie. Jak się niedawno okazało, Marek Kondrat dołączył do obsady "Lalki". Aktor ma wcielić się w postać Ignacego Rzeckiego. Zdjęcia do nowej adaptacji książki Bolesława Prusa mają zacząć się w lipcu 2025 roku, a film ma trafić do kin w 2026 roku. - "Lalka" jest moją ulubioną powieścią. Nigdy wcześniej w moim aktorskim życiu nie miałem okazji znaleźć się wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w ekranizacji Wojciecha Hasa. Teraz los daje tę szansę mnie - i chcę z niej skorzystać. Rzecki to postać z "dwóch światów" - odchodzącego i obecnego. Ta perspektywa jest mi bardzo bliska i sprawia, że aktualność tej powieści odczuwam szczególnie mocno. Wymarzona ekipa twórców dodaje mi odwagi - podkreślił Kondrat. Więcej przeczytasz tutaj: Uwielbiany aktor po wieloletniej przerwie wraca do zawodu. Wszystko przez rolę w nowej "Lalce"