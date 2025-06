Właśnie wyłoniono nową Miss Polonię 2025. Tytuł najpiękniejszej Polki otrzymała Maja Todd, która wychowała się w Katowicach i Wielkiej Brytanii. Nowa Miss Polonia pracuje na co dzień jako ratowniczka wodna, ale jej największą życiową pasją jest śpiew i w przyszłości chciałaby rozwijać się właśnie w tym kierunku i połączyć muzyczne zainteresowania z niesieniem pomocy innym. W rozmowie z jednym z serwisów laureatka opowiedziała o wielkim finale i emocjach, jakie towarzyszyły jej w tej chwili.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni o współpracach z największymi gwiazdami. "Nas też zapraszają"

Maja Todd została nową Miss Polonia. Przyznała, jakie emocje towarzyszyły jej podczas finału

Maja Todd w rozmowie z serwisem Plejada opowiedziała, że w wielkim napięciu oczekiwała na ostateczny wynik. Przyznała, że w głębi serca bardzo liczyła na wygraną, ale skupiała się na tym, aby jak najlepiej wypaść, co skutecznie odciągała ja od stresu. - Myślę, że największy szok był wtedy, jak z koleżankami trzymałyśmy się za ręce i czekałyśmy na ten wynik. Jak każda z nas liczyłam na tę wygraną, ale myślę, że w momencie, jak się jest na scenie, trzeba się naprawdę skupić na tym, co się dzieje. Tak jak dzisiaj śpiewałam - chciałam zapewnić, że występ będzie tak samo dobry, jak występ na wybiegu, więc naprawdę było dzisiaj wiele rzeczy, na których trzeba się skupić - podkreśliła. Nowa Miss Polonia przyznała, że po ogłoszeniu werdyktu była w szoku. Podkreśliła też, że po wygranej chce kontynuować działanie z fundacją Miss Polonia, co zaczęła jeszcze podczas finału. Jak Maja Todd wspomina finał?

Pierwsza rzecz to jest szok i ogromnie jestem wdzięczna każdemu, kto we mnie uwierzył w tym konkursie. Każdemu, kto na mnie głosował. Jeszcze nie mogę opisać moich emocji. Myślę, że jestem jeszcze w szoku, ale dziękuję wszystkim

- podkreśliła w rozmowie z Plejadą.

Maja Todd ma szansę zostać Miss World. "Skupię się na pracy krok po kroku"

Maja Todd jak każda z laureatek tego konkursu będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Miss World. Jak podkreśliła w rozmowie z serwisem Plejada, z niecierpliwością oczekuje tego dnia.

Skupię się na pracy krok po kroku. Każdy dzień to nowe doświadczenie. Na pewno będzie to rok pełen wrażeń. Myślę, że jestem na to gotowa

- podkreśliła. Laureatka wspomniała także o wsparciu, jakie otrzymała od swojej imienniczki Mai Klajdy laureatki ubiegłorocznego konkursu Miss Polonia. - Myślę, że Maja naprawdę wspierała każdą z nas. Rozmawiała z każdą z nas, tak, żebyśmy były po prostu gotowe. Nie mogę się doczekać, by z nią pogadać o tym wszystkim, jak ten rok będzie wyglądał - podsumowała.