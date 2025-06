"The Voice of Poland" jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w polskiej telewizji. Każdą edycję show oglądają miliony telewidzów, kibicując przy tym swoim faworytom. Równie ważną rolę co sami uczestnicy odgrywają też jurorzy - którzy w "The Voice" pełnią także funkcję trenerów. W ostatnich edycjach na tym stanowisku mogliśmy oglądać Kubę Badacha, Lanberry, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. W nadchodzącym sezonie miejsce piosenkarki zastąpi jednak ktoś nowy.

"The Voice of Poland" ze sporymi zmianami. Ujawniono, kto ma zastąpić Lanberry

"W nadchodzącym sezonie nie zasiądę w fotelu trenerki 'The Voice of Poland'. To była niesamowita przygoda i ogromny zaszczyt - trzy edycje pełne emocji, talentów, inspirujących historii i wyjątkowych ludzi. Dziękuję za każdy moment - uczestnikom, produkcji, widzom i moim współtrenerom" - przekazała w maju Lanberry, publikując w mediach społecznościowych oświadczenie. Wokalistka wyjawiła, że zamierza skupić się na innych wyzwaniach zawodowych. Zaledwie miesiąc później redakcja party.pl ustaliła, kto zastąpi trenerkę na jej miejscu. Ma to być podobno Margaret, która tym samym zaliczy powrót do składu jury show!

"Margaret jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny, z imponującym dorobkiem artystycznym, nie tylko jako wokalistka, ale i producentka muzyczna, która ma własną wytwórnię płytową. Jej doświadczenie i charyzma mogą przyciągać uczestników, a poczucie humoru oraz m.in. niezwykłe stylizacje - wzrok i uwagę widza. A o to w tym chodzi!" - skomentowała dla portalu osoba związana z produkcją "The Voice". TVP jak na razie nie potwierdziła oficjalnie tej informacji. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie z Margaret, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Przypomnijmy, że Margaret zasiadała już w fotelu "The Voice of Poland". Wokalistka pełniła funkcję jurorki w dziesiątej edycji show.

Podobne zmiany w "The Voice Kids". W jury zasiądzie nowa osoba

Zmiany dotyczące składu jurorskiego zajdą także w nowej edycji "The Voice Kids". W tym przypadku TVP będzie musiała znaleźć następczynię na miejsce Nataszy Urbańskiej. Gwiazda poinformowała, że żegna się z show również w maju bieżącego roku. Jak później wyjawiła w wywiadzie, decyzja ta miała zostać podjęta bez skonsultowania się z nią. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Urbańska wyłożyła kawę na ławę ws. odejścia z 'The Voice Kids'. Bolesna szpila w TVP".