Już w poniedziałek 23 czerwca Pitbullwystąpi przed polską publicznością w krakowskiej Tauron Arenie. Choć fani piosenkarza doskonale znają jego przeboje, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak wyglądał na początku kariery. Trudno uwierzyć, że bez kultowych okularów przeciwsłonecznych i w innej fryzurze prezentował się zupełnie inaczej niż dziś. Spójrzcie na zdjęcia.

Pitbull, jakiego nie znaliście. Wypłynęły zdjęcia piosenkarza sprzed lat. Co za włosy!

Jak można się było tego spodziewać, występ Pitbulla w Polsce wzbudził ogromne zainteresowanie. Bilety rozeszły się błyskawicznie, a chętnych było tak wielu, że utworzyła się gigantyczna wirtualna kolejka. Choć początkowo zaplanowano dodatkowy koncert, potem go odwołano. Mimo to, po fali krytyki powrócił do harmonogramu.

Pitbull, podobnie jak wielu artystów z długim stażem, przeszedł wyraźną metamorfozę. Dziś kojarzymy go głównie z wygoloną głową i ciemnymi okularami, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Jak się okazuje, ponad dwie dekady temu wyglądał zupełnie inaczej. W sieci można znaleźć archiwalne nagranie sprzed 24 lat, na którym młody Pitbull rapuje freestyle na ulicy w Saint Louis. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że zostanie międzynarodową gwiazdą. Jego wygląd z tamtego okresu może niejednego zaskoczyć - miał włosy i nie nosił jeszcze charakterystycznych okularów. Zdjęcia zobaczycie tutaj:

Pitbull ma gromadkę dzieci? Plotki o liczbie jego potomków od lat rozpalają wyobraźnię fanów

Wokół Pitbulla od lat krążą plotki, w tym sensacyjna informacja, że ma mieć 21 dzieci z 18 kobietami. Źródłem rewelacji był żartobliwy filmik na TikToku, który wiele osób wzięło na poważnie. Doniesienia te zostały zdementowane przez przedstawiciela rapera, który nazwał je całkowicie nieprawdziwymi. Choć Pitbull unika rozmów o swoim życiu prywatnym, wiadomo, że ma dwie córki - 22-letnią Destiny i 21-letnią Bryce Perez - których wizerunki wytatuował sobie na ramionach. CZYTAJ CAŁOŚĆ: Pitbull jest ojcem 21 dzieci? Prawda wreszcie wyszła na jaw.