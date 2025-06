Sandra Kubicka i Aleksander Baron doczekali się razem syna, którego wizerunek cały czas ukrywają - nie zapowiada się, by coś się w tej kwestii zmieniło. Choć modelka na początku marca tego roku ogłosiła, że to koniec ich małżeństwa, okazuje się, że para postanowiła zawalczyć o związek. Leonard, który w połowie maja skończył rok, ma za sobą kamień milowy. Muzyk pochwalił się wyczynem pociechy, która zrobiła mu niemałą niespodziankę.

Aleksander Baron pochwalił synem. Taki sprawił mu prezent na Dzień Ojca

Wydawało się, że Sandra Kubicka i Aleksander Baron mają przed sobą rozwód, ale para zdecydowała się zawalczyć o związek. Spędzają ze sobą czas i chętnie zajmują się synem. Leonard ma już rok i okazuje się, że ma za sobą przełomowy moment. W Dzień Ojca na relacji na Instagramie muzyka pojawiło się zdjęcie, na którym jego syn robi... pierwsze kroki! Przy tym wyjątkowym momencie nie zabrakło również Sandry Kubickiej. "Mamy to! Pierwsze kroki! Trick z piłeczkami zadziałały" - napisała na InstaStories, które udostępnił na swoim profilu gitarzysta Afromental. "Najlepszy prezent na Dzień Taty" - dopisał do słów żony muzyk. Baron pokazał również książkę, którą otrzymał od syna. W środku znajdowały się ich wspólne chwile w wersji graficznej.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron walczą o związek

9 marca celebrytka poinformowała, że wniosła pozew o rozwód. "W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem (...). Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem" - przekazała wówczas Kubicka. I choć małżonkowie oficjalnie się rozstali, byli widywani razem. Plotki o ich rzekomym zejściu się podsycił również fakt, że zaplanowana na 29 maja rozprawa rozwodowa nie odbyła się. W końcu Sandra Kubicka przerwała milczenie i przyznała, że para pracuje nad związkiem. "Na szczęście udało nam się porozumieć. Pracujemy teraz nad swoim związkiem i w ogóle jest lepiej niż kiedykolwiek. Leoś ma dwoje rodziców w jednym domu i to jest dla nas najważniejsze - żeby wychowywał się w domu pełnym miłości i spokoju, a nie kłótni i awantur. Ale nie było kolorowo przez pierwsze pół roku" - przekazała influencerka w podcaście Rezultaty.