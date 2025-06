Ostatnie miesiące to dla Agnieszki Kaczorowskiej pasmo zawodowych sukcesów. Udział w kolejnej odsłonie "Tańca z gwiazdami" i zajęcie w nim drugiego miejsca oraz pojawienie się w "Królowej przetrwania" sprawiły, że nazwisko aktorki znów często gości w medialnych nagłówkach.

Zobacz wideo Wygoda o przemianie Kaczorowskiej. Padło zaproszenie!

Agnieszka Kaczorowska nowymi zdjęciami wywołała prawdziwą burzę. Jeden szczegół zwrócił uwagę fanów

Okazuje się, że także nad życiem prywatnym gwiazdy ponownie zaświeciło słońce. O tym, że po burzliwym rozstaniu z Maciejem Pelą w sercu Kaczorowskiej znowu zagościło uczucie, mówi się już od jakiegoś czasu. W sieci aż huczy od spekulacji na temat relacji łączącej gwiazdę "Klanu" z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Warto zaznaczyć, że oboje niedawno zakończyli swoje długoletnie związki, co tylko napędza kolejne teorie. Jakby tego było mało, na instagramowym koncie mężczyzny został dodany wpis zapowiadający duże życiowe zmiany.

To jednak nie koniec, bo 22 czerwca na profilu aktorki pojawiły się zdjęcia z Ibizy, gdzie aktualnie wypoczywa gwiazda. Wiele wskazuje na to, że tancerka na wakacjach nie jest sama. Pozornie zwyczajne wakacyjne ujęcia, na których możemy zobaczyć rozpromienioną aktorkę w restauracyjnym ogrodzie, wydały się internautom zbyt perfekcyjnie uchwycone, by były tylko spontanicznymi selfie. "To już oficjalne… Cześć, lato! Bądź kolorowe, piękne, radosne, gorące, roztańczone… bądź dla nas wszystkich dobre. I zostaw wiele pięknych wspomnień" - brzmi załączony przez aktorkę podpis.

Agnieszka Kaczorowska wprawiła fanów w osłupienie. Posypała się lawina komentarzy

Niedługo po dodaniu zdjęć przez Kaczorowską, fani gwiazdy w komentarzach zaczęli dopytywać o to, kto znajdował się po drugiej stronie obiektywu. W komentarzach pod postem posypały się pytania: "Oficjalne? A kto jest partnerem Agi?", "Randka sama ze sobą?" - pisali ciekawi fani. Inni wielbiciele celebrytki zauważyli, że Kaczorowska wprost promienieje szczęściem. "Pięknie widzieć cię szczęśliwą", "Piękna fota. Widać szczęście, wypoczęta i piękna kobieta. Życzę cudownego lata!", "Cudowny błysk w oku, niech to lato będzie piękne" - pisali rozentuzjazmowani fani.