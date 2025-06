Wybory Miss Polonia każdego roku przyciągają setki telewidzów, którzy z wypiekami na twarzy kibicują swoim faworytkom i oczekują do samego końca, by dowiedzieć się, która z uczestniczek otrzyma ten prestiżowy tytuł. W 2025 roku wygraną okazała się Maja Todd. Mało kto wie, że historia tego konkursu sięga 1929 roku, kiedy tytuł Miss Polonia jako pierwsza zdobyła Władysława Kostakówna.

REKLAMA

Zobacz wideo Co Krupińska sądzi po latach o konkursach miss? Zaskakująca odpowiedź

Pierwszą Miss Polonia wyłoniono w 1929 roku. Propozycje pracy miała otrzymać nawet z Hollywood

Kostakówna przyszła na świat 20 grudnia 1908 roku w Warszawie. W czasie I Wojny Światowej wraz z rodziną wyjechała na Krym, gdzie zmarł jej ojciec, a następnie powróciła z matką do Polski. Nim rozpoczęła pracę jako korespondentka Miejskiej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie, spędziła jeszcze trzy lat we Francji, gdzie po raz pierwszy zwrócono uwagę na jej ponadprzeciętną urodę. Na początku 1929 roku anonimowo wysłała swoje zdjęcie, by zgłosić się do ogłoszonych przed redakcje pism wyborów Miss Polonia. 27 stycznia tego samego roku Władysława wygrała konkurs, pokonując przy tym m.in. Hannę Daszyńską - córkę marszałka Ignacego Daszyńskiego.

Zwycięstwo odmieniło życie kobiety, która krótko potem udała się również do Paryża na wybory Miss Europy. Zajęła na nich drugie miejsce, ustępując wygranej reprezentantce Węgier. Kostakówna miała przy tym otrzymać również zaproszenie na wybory Miss Universe (na które ostatecznie się nie wybrała) oraz propozycje pracy w Hollywood. Na to także się nie zdecydowała. W styczniu 1930 roku wyszła za cenionego adwokata Leona Śliwińskiego, z którym związała się już na całe życie.

Władysława Kostakówna odegrała ważną rolę podczas wojny. Została później wyróżniona

Kostakówna odegrała ważną rolę w czasie II wojny światowej. Kobieta przeniosła się wtedy z rodziną do Francji, gdzie pasierb zaangażował ją w działalność komórki wywiadu morskiego. Władysława, która przyjęła wtedy pseudonim "Maria", zajmowała się szyfrowaniem depesz radiowych oraz pisała raporty. Kostakówna awansowała później na stanowisko stałej agentki sieci morskiej i otrzymała stopień podporuczniczki. W 1946 roku rodzina pierwszej Miss Polonia opuściła Francję i przeniosła się do Maroka. Po latach od zakończenia wojny działalność Kostakówny szczególnie doceniono. W 1951 roku Konsul Generalny Jej Królewskiej Mości w Rabacie uhonorował kobietę Medalem Króla za Odwagę na Rzecz Wolności. W 1986 roku w Paryżu Kostakówna odebrała też order Legii Honorowej. Pierwsza Miss Polonia zmarła w 2001 roku w mieście Aix-en-Provence na południu Francji.