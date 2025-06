Marianna Schreiber niedawno postanowiła zachęcić swoich obserwatorów, by do podanego przez nią paczkomatu wysyłali jej swego rodzaju prezenty. Schreiber podała adres punktu, który miał znajdować się niedaleko jej miejsca zamieszkania. Wpisy celebrytki nie umknęły uwadze znanej w mediach społecznościowych policjantce Małgorzacie Sokołowskiej. Ta postanowiła zabrać głos.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber pozostaje przy swoim nazwisku. Wierzy w przyjaźń z eks?

Marianna Schreiber skrytykowana przez policjantkę. "To skrajnie niebezpieczne"

Mł. insp. Sokołowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie szerzy świadomość na tematy związane z bezpieczeństwem i prawem. W najnowszych InstaStories postanowiła nawiązać do pomysłu Schreiber z wysyłaniem jej do paczkomatu prezentów. "Uwaga! Wszystkim, którzy przesyłają mi stories jednej z influencerek, która publicznie podała swój najbliższy paczkomat i prosi o paczki nieznanego pochodzenia, a następnie otwiera paczki z nieznaną zawartością" - zaczęła policjantka, zakrywając przy tym wizerunek Marianny. Łatwo było jednak rozpoznać, że chodziło właśnie o nią.

Przypominam, że jest to skrajnie niebezpieczne, bo po pierwsze podajemy dokładną lokalizację, gdzie mieszkamy (obstawiam max. 200 metrów od wspomnianego paczkomatu), a po drugie ktoś o niekoniecznie dobrych zamiarach może przesłać nam coś niebezpiecznego

- podkreśliła dalej młodsza inspektor. Sokołowska wspomniała również, że takie zachowanie może mieć wpływ także na dzieci. "Nie uczmy tego swoich dzieci. One nas naśladują i kiedy rodzice traktują swoje życie prywatne publicznie, to zapewne i one będą tak robić, a to może być dla nich niebezpieczne" - dopisała policjantka.

Marianna Schreiber udała się na procesję z okazji Bożego Ciała. Wszystko relacjonowała

Przypomnijmy, że Schreiber często publikuje w mediach społecznościowych treści z udziałem swojej córki Patrycji. W czwartek 19 czerwca gwiazda relacjonowała, jak wraz z pociechą udały się na procesję przy okazji Bożego Ciała. Dla Patrycji był to ważny dzień, gdyż zaledwie miesiąc wcześniej przyjęła pierwszą komunię i podczas wydarzenia była ubrana w białą albę. Schreiber również zdecydowała się na białą kreację. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Marianna Schreiber poszła na procesję. Opublikowała nagranie z córką".