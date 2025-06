Matylda Damięcka zyskała popularność jako aktorka i ilustratorka. Wierni fani mogą kojarzyć ją z takich hitów, jak "SkarLans", "Tylko miłość" oraz "Czas honoru". Obecnie kobieta jest członkinią zespołu muzycznego Matylda/Łukasiewicz. Regularnie publikuje autorskie grafiki w mediach społecznościowych. Na swoim instagramowym profilu porusza ważne społecznie tematy i symbolicznie komentuje bieżące wydarzenia. Tym razem skupiła się na Dniu Ojca. Grafiki poruszyły internautów.

Matylda Damięcka przygotowała grafiki na Dzień Ojca. Jasny przekaz

Matylda Damięcka zamieściła serię ilustracji. Kilka pierwszych obrazków to rozwinięcia wyrazu "tata". W ten sposób Damięcka wymyśliła zabawną grę słowną. "TATA - Tarcza Atestowana Trosk Amortyzator", "TATA - Twórca Aforyzmów Tegesowo Aktywnych" - czytamy na profilu artystki. To jednak nie wszystko. Kolejne grafiki przedstawiają m.in. ojcowską rękę chroniącą dziecko czytające książkę przed deszczem, mężczyznę określanego mianem "tatomama" i Supermana. Widnieje również napis, według którego "tata" to pojęcie względne, a także "tata" to nie to samo, co "ojciec". Fani rzucili się do komentowania. Pojawiły się łzy. "Piękne, wzrusza, bardzo mi potrzebne, gdy opłakuję śmierć taty", "Wzruszające", "Przecudowne - dzisiaj mój pierwszy Dzień Taty bez taty, a to wszystko trafione w punkt - dziękuję" - czytamy w komentarzach.

Matylda Damięcka nie przestaje zaskakiwać. Tak odpowiedziała na komentarz o bezdzietności

Matylda Damięcka jakiś czas temu przygotowała grafiki na Dzień Matki. Wśród dzieł pojawił się treści związane ze stratą dziecka. Głębokie przemyślenia poruszyły internautów. Jeden z komentujących postanowił zadać bezpośrednie pytanie. "A kiedy Matylda zostanie matką i dotknie tematu na własnej skórze?" - napisał. Damięcka nie pozostawiła tej zaczepki bez odpowiedzi. Uznała, że to znaczna przesada. "Nie jest już pan za duży, żeby w towarzystwie zadawać takie pytania? Nie wie pan, z czym się ktoś tam boryka. Zwłaszcza że pierwsza ilustracja jest o utracie dziecka… Więcej wyczucia nie jest bolesne" - skwitowała Damięcka. ZOBACZ TEŻ: Matylda Damięcka złożyła życzenia urodzinowe Donaldowi Trumpowi. Oby ich nie zobaczył. "Ale to jest mocne"